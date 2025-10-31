Akaryakıt devi resmen satıldı: Türkiye’de 600 istasyonu vardı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

AA'da yer alan habere göre, Lukoil’den yapılan açıklamada, Gunvor Group’un Lukoil International GmbH’yi satın alma teklifinin kabul edildiğibelirtildi. Şirket, bu süreçte diğer potansiyel alıcılarla görüşmeyeceğini taahhüt etti.

Açıklamada, bağlayıcı anlaşmanın imzalanmasının, Gunvor Group’un ABD Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) ve diğer ilgili yargı bölgelerinden gerekli izinleri almasına bağlı olduğu ifade edildi.

Ayrıca, gerek görülmesi halinde mevcut OFAC lisansının uzatılması ve satış süreci tamamlanana kadar uluslararası varlıkların kesintisiz faaliyet ve bankacılık işlemlerinin sürdürülebilirliği için ek lisans başvurularının yapılmasının planlandığı kaydedildi.

TÜRKİYE’DEKİ 600 İSTASYONU EL DEĞİŞTİRECEK

Lukoil, 2008 yılında Türkiye pazarına girerek yaklaşık 500 milyon dolar karşılığında Akpet’i satın almıştı.

Şirketin iştirak şirketi Akpet ile birlikte, Türkiye genelinde yaklaşık 600 akaryakıt istasyonu bulunuyor.

Satış işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu istasyonlar el değiştirecek.

ABD YAPTIRIMLARI SONRASI SATIŞ KARARI ALINDI

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim’de Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesine yönelik barış sürecinde “ciddi bir taahhüt eksikliği” gösterdiği gerekçesiyle, Rusya’nın en büyük ikinci petrol üreticisi Lukoil ve iştiraklerini yaptırım listesine dahil etmişti.

Yaptırımlar kapsamında, Lukoil’in ABD’de bulunan veya ABD vatandaşlarının kontrolündeki tüm mal varlıkları dondurulmuş ve ABD vatandaşlarının bu varlıklarla her türlü finansal işlem yapması yasaklanmıştı. Ayrıca, yaptırıma tabi kişi veya kurumlara doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 50’den fazla ortaklığı bulunan tüm diğer şirketler de otomatik olarak yaptırım kapsamına girmişti.

Lukoil, küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 2’sini karşılayan bir şirket olarak, yaptırım kararının ardından 27 Ekim’de uluslararası varlıklarını satacağını duyurmuştu.