Hatay'da müstakil ev alevlere teslim oldu

Hatay'da Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi’nde bulunan müstakil evde yangın çıktı.

Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

Bölgeye kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede müdahale ederek diğer alevlerin diğer evlere sıçramasının önüne geçti.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.