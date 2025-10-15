Akaryakıt fiyatları düşecek: Petrol 5,5 ayın dibinde

Petrol fiyatlarında dikkat çeken hareketler yaşanıyor...

Brent petrolün varil fiyatı, dünkü işlemlerde 61,50 dolara kadar geriledi ve 8 Mayıs’tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

5,5 AYIN DİBİNDE

Yeni günde de 62,20 dolara yakın denge arayışı devam ederken, fiyatlar 'zayıf görünüme' işaret ediyor.

Son dönemde Orta Doğu’da jeopolitik risklerin gerilemesi başta olmak üzere arz ve talep dengesine yönelik önemli gelişmeler, petrol fiyatlarını yaklaşık son 5,5 ayın en düşük seviyelerine gerilemesini de beraberinde getirdi.

ARZ ENDİŞESİ ARTIYOR

Petrol piyasasındaki son gelişmelere bakıldığında; Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), ham petrolde arz fazlasının 'daha önce tahmin edilenden daha büyük olabileceği' uyarısında bulundu.

Şu anda arz fazlasının, uluslararası sularda okyanus tankerlerinde birikmeye başladığı da belirtildi.

IEA'nın son açıklanan aylık raporuna göre gelecek yıl dünya genelinde günlük petrol arzı, günlük talebin yaklaşık 4 milyon üzerinde olabilir.

OPEC+ GRUBUNUN ETKİSİ

Öte yandan OPEC+ Grubunun son aylarda vanaları açmasına da dikkat çekilirken, ham petrol stoklarının bu yıl günlük 1,9 milyon varil gibi yüksek oranda arttığı, Orta Doğu ihracatındaki genişlemenin su üzerindeki petrol hacmini de son yılların en yüksek seviyesine taşıdığı aktarıldı.

'KAPANMA' VE TİCARET SAVAŞLARI

ABD’de hükümet kapanmasının 15’inci güne girmesi de ülkede maaşların gecikmesi ve tüketim harcamaları üzerinde etkisini gösterirken talep endişeleri, petrol fiyatlarını baskı altında bırakıyor.

Öte yandan ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının yeniden alevlenmesi de küresel büyüme beklentileri üzerinde risk oluşturarak, petrol fiyatları üzerinde negatif etki gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI

Petrol fiyatlarındaki son düşüşle birlikte iç piyasada da dikkatler akaryakıt fiyatlarına çevrilirken, düşen ham petrol fiyatlarının pompaya yansımaları takip ediliyor.

İstanbul Avrupa yakasında 15 Ekim 2025 benzinin litre fiyatı 52,17 TL’den ve motorinin litresi de 53,25 TL’den satılıyor.

Son 1 aylık süreçte hem benzin hem de motorin fiyatında düşüşler dikkat çekiyor.