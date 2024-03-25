Akdeniz'de can pazarı: Göçmenleri Türk tanker gemisi kurtardı Türk tanker gemisi, Tunus-Malta arasında seyir halindeyken batmak üzere olan mülteci teknesine yardım etti.

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DHA

Akdeniz, Avrupa'ya göçün en yoğun yaşandığı gölge...

Avrupa hayaliyle yola çıkan Afrikalı göçmenler derme çatma teknelerle denize açılıyor.

Sık sık Akdeniz'de bu kapsamda çok sayıda ölüme neden olan facialar yaşanıyor.

Yine o facialardan birine çok yaklaşıldı...

Göçmenleri kurtardılar

Beks Bodrum adlı Türk tanker gemisi, Tunus-Malta arasında seyir halindeyken, batmak üzere olan bir göçmen teknesi fark etti.

Gemi, boğulmak üzere olan 120 mültecinin bulunduğu tekneye yardım etti.

Geminin mürettebatı, mültecileri gemiye alarak gıda yardımında bulundu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)