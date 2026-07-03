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Kanserle savaşıyor! Şarkıcı Cansever sosyal medyadan resti çekti

Sağlık problemleriyle gündeme gelen şarkıcı Cansever, son paylaşımında 'Sana kıymet vermeyeni hayatından sileceksin' diyerek resti çekti.

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Kanserle savaşıyor! Şarkıcı Cansever sosyal medyadan resti çekti
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90'lı yıllara damgasını vuran isimlerden olan Cansever, bir süredir kanserle mücadele ediyor. Bu süreçte sık sık takipçilerine içini döken Cansever'den yeni paylaşım geldi.

Bu süreçte sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Cansever, son gönderisinde içini döktü.

TAKİPÇİLERİNİ UYARDI

Hayatındaki bazı kişilere resti çeken Cansever "Seni düşüneni sen de düşüneceksin. Sana kıymet verene sen de kıymet vereceksin. Seni sormayan, aramayanı sen de hayatından sileceksin. Bu sözüm kulağınıza küpe olsun." dedi.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi