Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiler ve üreticilere peş peşe müjdeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programlarını İstanbul'da sürdürüyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camii'ne geçti.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ

Burada cuma namazını eda eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması'na katıldı.

Törende katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım projelerine ve küresel gelişmelere ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

MÜJDE ÜSTÜNE MÜJDE

Burada dikkat çeken ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının son kısmında çiftçilere ve üreticilere müjde üstüne müjde verdi.

YENİ KREDİ RAKAMLARINI DUYURDU

Erdoğan, kadın ve genç çiftçiye kredi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkardıklarını belirterek tarımda ve hayvancılık alanındaki yeni destekleri açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında şunları kaydetti:

"Sevgili çiftçilerimiz; şimdi de geliyorum tarım sektörümüzü sevindirecek haberlerimize. İlk olarak tarım noktasında kadın ve genç çiftçi kredi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Yatırım kredilerinde 2 yıl ana para ödemesiz, 10 yıla kadar vadeyle öz kaynak katkısı aramadan ve Kredi Garanti Fonu teminat desteğiyle çok daha güçlü finansman imkanı sunacağız. İkinci haberimiz; atıl durumda bulunan büyükbaş süt ve besi işletmelerini yeniden üretime kazandırıyoruz. Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız. 2 yıl geri ödemesiz, 8 yıla varan vadelerle üreticimizin yanında olacağız.

"MÜJDELERİMİZİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Üçüncü olarak; tarımda yenilenebilir enerji yatırımlarını daha güçlü şekilde destekliyor, çiftçilerimizin kendi elektriğini üretmesini teşvik ediyoruz. Bu kapsamda 15 milyon liraya kadar 8 yıl vadeli ve yüksek sübvansiyon oranlarıyla kredi imkanı sağlıyoruz. Böylece hem üretim maliyetlerini düşürüyor hem de çevre dostu üretimi destekliyoruz. Son olarak küçükbaş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon liraya, büyükbaş hayvancılıkta ise 3 milyon liraya yükseltiyoruz. Tüm bu müjdelerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.