Akdeniz’de göçmen faciası: 50 kişi hayatını kaybetti

Malta basınında yer alan haberlere göre, göçmenleri taşıyan tekne, 22 Ocak’ta Tunus’tan hareket etti. Yolculuğun ertesi günü Libya ile Malta arasındaki deniz sahasında henüz belirlenemeyen bir nedenle battı.

KAZAZEDEDEN KORKUNÇ İFADE

Haberde, ticari bir yük gemisi tarafından kurtarılan tek kazazedenin ifadesine yer verildi. Kazazede, teknede bulunan yaklaşık 50 kişinin battıktan sonra hayatını kaybettiğini aktardı.

MALTA ORDUSU, KURTARMA BİLGİSİNİ DOĞRULADI

Malta Silahlı Kuvvetleri, kazazedenin ticari bir gemi tarafından kurtarıldığını ve tedavi altına alınmak üzere Malta’ya getirildiğini doğruladı. Olayla ilgili detayların netleşmesi için incelemelerin sürdüğü belirtildi.