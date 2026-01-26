Hawaii'deki Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürttü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin Hawaii eyaletinden gelen haber, gerilimlere neden oldu.

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, Aralık 2024'ten itibaren devam eden patlamaların ardından yeniden aktifleşti.

41. KEZ PATLADI

Son bir yıl içinde 41’inci kez patlayan yanardağda, yüzlerce metreyi aşan lav sütunları yükselirken, oluşan gaz ve kül bulutlarının geniş bir alana yayıldığı bildirildi.

6 SAATLİK HAREKETLENMEDE LAV 460 METREYE YÜKSELDİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), volkanik faaliyetin yaklaşık altı saat sürdüğünü açıkladı.

Araştırmacılar, lavın 460 metreye kadar yükseldiğini belirterek, duman ve gaz bulutlarının ise 6 kilometre yüksekliğe ulaştığını kaydetti.