Abone ol: Google News

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürttü

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda lav 460 metreye yükseldi.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 26.01.2026 11:40
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürttü
  • Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, Aralık 2024'ten bu yana 41. kez patladı.
  • Lav sütunları 460 metreye yükselirken, gaz ve kül bulutları geniş alana yayıldı.
  • USGS, volkanik faaliyetin yaklaşık altı saat sürdüğünü ve gaz bulutlarının 6 kilometreye ulaştığını açıkladı.

ABD'nin Hawaii eyaletinden gelen haber, gerilimlere neden oldu.

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, Aralık 2024'ten itibaren devam eden patlamaların ardından yeniden aktifleşti.

41. KEZ PATLADI

Son bir yıl içinde 41’inci kez patlayan yanardağda, yüzlerce metreyi aşan lav sütunları yükselirken, oluşan gaz ve kül bulutlarının geniş bir alana yayıldığı bildirildi.

6 SAATLİK HAREKETLENMEDE LAV 460 METREYE YÜKSELDİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), volkanik faaliyetin yaklaşık altı saat sürdüğünü açıkladı.

Araştırmacılar, lavın 460 metreye kadar yükseldiğini belirterek, duman ve gaz bulutlarının ise 6 kilometre yüksekliğe ulaştığını kaydetti.

Dünya Haberleri