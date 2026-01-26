Filipinler'de roketatarlı saldırı: Belediye başkanının aracı bana mısın demedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Filipinler'de yaşanan roketatar saldırısı olayının görüntüleri, sosyal medyayı salladı.

Maguindanao del Sur Belediye Başkanı Akmad Ampatuan, sabah saat 06.00 civarında evine giderken bir minibüsteki şüphelilerin, Maguindanao Caddesi köşesinde başkanın arabasına roketatarla saldırdığı belirtildi.

ROKETATAR İLE ATEŞ AÇTILAR

GMA Regional TV'nin haberine göre, güvenlik kamerası görüntülerinde, küçük bir minibüsten iki silahlı şüphelinin çıktığı görülüyor. Şüphelilerden biri, belediye başkanının SUV aracına taşıdığı roketatar ile ateş açıyor.

VURULAN ARAÇ İLERLEMEYE DEVAM ETTİ

Güvenlik kamerası görüntülerinde, bombanın belediye başkanının aracına isabet ettiği ve yoğun bir duman bulutu oluştuğu görülüyor.

Hasar görmesine rağmen durmayan aracın olay yerinden uzaklaşması kameralara yansırken, görüntüler de sosyal medyada dikkat çekti.

ÇATIŞMA YAŞANDI

SUV tipi aracın yolun ortasında durmasının ardından ve havada birkaç el silah sesi yankılandı.

Belediye başkanının destek aracı, ateşe karşılık verdi. Şüpheliler kaçmayı başardı.

Belediye başkanı olayı sağlıklı şekilde atlatırken, iki kişi çatışmada yaralandı.

BARMM Bölge Polis Ofisi sözcüsü Yüzbaşı Steffi Salanguit, "Olay yerine gelen takip aracında belediye başkanının güvenlik görevlileri bulunuyordu. Güvenlik görevlileri şüphelilere karşılık verdi. Ancak güvenlik görevlilerinden ikisi karınlarının sol tarafından yaralandı." dedi.

BAŞKANA YÖNELİK ÜÇÜNCÜ SUİKAST GİRİŞİMİ SORUŞTURULUYOR

Yetkililer, saldırının ardındaki nedeni belirlemeye çalışıyor.

GMA Integrated News, konuyla ilgili açıklama almak için belediye başkanına ulaşmaya çalışıyor. Olayın, başkana yönelik üçüncü suikast girişimi olduğu bildirildi.

BİRKAÇ SAAT SONRAKİ OPERASYONDA ÜÇ ŞÜPHELİ ÖLDÜRÜLDÜ

Pusu olayından sadece birkaç saat sonra polis ve ordunun düzenlediği sıcak takip operasyonunda, üç şüphelinin öldürüldüğü raporlandı.

Polis, şüphelilerin olaydan sonra Shariff Aguak'tan kaçtığına inanıyor.

Olayın ardından kolluk kuvvetleri teyakkuz durumuna geçti.