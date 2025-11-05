Akdeniz’de Türkiye'ye karşı adım: İsrail ile GKRY arasında iş birliği

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail doğal gazını Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) taşımayı hedefleyen yeni bir boru hattı projesi için taraflar arasında ön mutabakata varıldı.

MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

İsrail basınında çıkan haberde, İsrail'in Akdeniz'deki Karish, Tanin ve Katalan gaz sahalarını işleten Energean şirketi ile GKRY'daki Cyfield şirketi arasında mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

Bu anlaşma kapsamında yeni bir boru hattıyla İsrail gazının GKRY'ye ihracının planlandığı ifade edildi.

Projenin hayata geçmesi halinde, İsrail'in Karish sahasındaki gazın boru hattıyla GKRY'nin Larnaka şehrindeki elektrik santraline ulaştırılmasının amaçlandığı kaydedildi.

Bu projenin hayata geçirilebilmesi için İsrail ve GKRY tarafından onaylanması gerekiyor.

İSRAİL BASINI: TÜRKİYE'YE KARŞI BÖLGESEL BİR HAMLE

Ynet Haber sitesi, anlaşma haberinde Türkiye'yi de hedef aldı. Küstah bir dil kullanan haber sitesi projenin "Türkiye'ye karşı bölgesel bir hamle" olduğunu öne sürdü.

Haberde, "İsrail'in Türkiye'ye karşı GKRY ve Yunanistan ile olan ittifakını güçlendirmek açısından önemli olduğu" vurgulandı.