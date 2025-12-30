Trump’tan Türkiye ve F-35 açıklaması: Bu konuyu ciddi şekilde düşünüyoruz ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşmede Türkiye’ye F-35 satışını ciddi şekilde değerlendirdiklerini açıkladı. Trump, İsrail’e bu uçakların kendilerine karşı kullanılmayacağı yönünde güvence verdi.