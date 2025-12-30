Trump’tan Türkiye ve F-35 açıklaması: Bu konuyu ciddi şekilde düşünüyoruz

- ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinde Türkiye'ye F-35 satışını ciddi olarak değerlendirdiklerini söyledi.
- Trump, satışın gerçekleşmesi durumunda uçakların İsrail'e karşı kullanılmayacağı konusunda güvence verdi.
- Trump, Türkiye ile ilişkilerde kapıları kapatmadığını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Florida’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Trump, Türkiye–ABD ilişkilerinin en önemli başlıklarından biri olan F-35 savaş uçaklarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
"CİDDİ ŞEKİLDE DÜŞÜNÜYORUZ"
Bir muhabirin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satılıp satılmayacağına ilişkin sorusunu yanıtlayan Trump, kapıları kapatmadı.
Trump, "Bu konuyu çok ciddi bir şekilde düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
İSRAİL'E GARANTİ VERDİ
Aynı sorunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yöneltilmesi üzerine araya giren Trump, İsrail tarafına güvence verdi.
ABD Başkanı, "Söz veriyorum, bunları asla İsrail'e karşı kullanmayacaklar" diyerek satışın gerçekleşmesi durumunda İsrail'in güvenliğinin tehlikeye girmeyeceğini taahhüt etti.