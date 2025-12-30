Netanyahu'dan ABD'den dönene dek operasyonları askıya alma talimatı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail resmi yayın kurumu KAN, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Florida'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde istenmeyen bir durumla karşılaşmaması için böyle bir kararın alındığını belirtti.

Haberde, "Siyasi liderlik, Netanyahu'nun ABD ziyaretinden dönene kadar İsrail ordusuna bazı askeri operasyonları askıya alması talimatını verdi" ifadeleri yer aldı.

NETANYAHU'DAN HAMAS İDDİASI

KAN konuya ilişkin değerlendirmesinde Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir patlama sonucu bir İsrail subayının hayatını kaybettiğini İngilizce verdiği demecinde duyurmasının dışında ordudan konuya ilişkin herhangi bir karşılık verilmediğine dikkati çekti.

Netanyahu, söz konusu açıklamasında patlamanın arkasında Hamas'ın olduğunu öne sürmüştü.