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AA

ABD'nin Alaska eyaletinde gündem farklı...

Anchorage kentindeki Cook Inlet sahilinde, dev balina karaya vurdu.

15 METRE UZUNLUĞUNDA

Karaya vuran ve nesli tükenmekte olan 15 metre uzunluğundaki dev Fin balinası, bilim insanları ve yerel halkta şaşkınlık yarattı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) biyologları, balinanın ölüm nedenini belirlemek ve bu durumun bölgesel ekosistem üzerindeki etkilerini değerlendirmek için incelemeler başlattı.

YETKİLİLER UYARILARDA BULUNDU

Yetkililer, karaya vuran balinayı görmek için bölgeye gelen vatandaşlara güvenlik uyarısında bulundu.

FİN BALİNALARI

Yüzgeçli balina (Balaenoptera physalus), yaygın rorqual olarak da bilinir; bir balenli balina türüdür ve mavi balinadan sonra ikinci en uzun deniz memelisidir.

MAKSİMUM AĞIRLIĞI 81 TON

Bildirilen en büyük bireyin uzunluğu 26 m (85 ft) olarak ölçülmüştür ve kaydedilen maksimum ağırlık 77 ila 81 tondur.

Yüzgeçli balinanın gövdesi uzun, ince ve kahverengimsi gri renktedir, alt tarafı aşağıdan daha az belirgin görünmesi için daha soluktur.

En az iki tanınmış alt tür vardır; biri Kuzey Atlantik'te, diğeri Güney Yarımküre boyunca.

OKYANUSLARDA BULUNUYOR

Kutuplardan tropikal sulara kadar tüm büyük okyanuslarda bulunur ancak yalnızca kutuplardaki buzullara yakın sularda ve açık okyanustan uzaktaki nispeten küçük su alanlarında yoktur.

En yüksek popülasyon yoğunluğu ılıman ve soğuk sularda görülür. Avı çoğunlukla daha küçük sürü balıkları, küçük kalamarlar veya kopepodlar ve kril dahil kabuklulardan oluşur.

SÜRÜLER HALİNDE DOLAŞIYORLAR

Çiftleşme kış aylarında ılıman, düşük enlemli denizlerde gerçekleşir. Yüzgeçli balinalar genellikle 6-10 hayvandan oluşan sürüler halinde görülür ve bu hayvanlarla 16 ila 40 hertz arasında değişen frekans modüle edilmiş sesler kullanarak iletişim kurarlar.

Diğer tüm büyük balinalar gibi yüzgeçli balina da balina avcılığının "altın çağı" olan 1840'tan 1861'e kadar değerli bir avdı.

AŞIRI AVLANMA SONRASI POPÜLASYONDA AZALMA YAŞANDI

20. yüzyıla kadar öyle kaldı ancak on yıllardır süren aşırı avlanma, 20. yüzyılın sonlarına doğru sayıların azalmasına neden oldu.

1905 ile 1976 yılları arasında Güney Yarımküre'den 725 binden fazla yüzgeçli balinanın alındığı bildirildi.

Güney alt türlerinin kurtarıldıktan sonraki sayılarının, balina avcılığının uzun süreli etkileri ve yavaş iyileşme oranları nedeniyle 2100 yılına kadar balina avcılığı öncesi popülasyonun yüzde 50'sinden daha az olacağı tahmin ediliyor.