Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya: Putin sorumlu tutulmalı Cezaevinde hayatını kaybeden Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya, Rusya Devlet Başkanı Putin'i hedef aldı.

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Rus muhalif Aleksey Navalni, kaldığı cezaevinde hayatını kaybetti.

Batılı ülkeler, Navalni'ye yönelik tutumundan dolayı Rusya'ya tepki gösterdi. Tepkisini dile getirenler arasında Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya da vardı.

Navalnaya, kocasının ölüm haberi doğruysa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adalet önüne çıkarılması gerektiğini söyledi.

"Cezalandırılacaklarını bilmelerini isterim"

Putin'in cezalandırılmasını isteyen Navalnaya, şu ifadeleri kullandı:

Bu doğruysa, Putin ve yardımcılarının, etrafındaki herkesin, dostlarının, hükümetinin ülkemize, aileme ve kocama yaptıklarından dolayı cezalandırılacaklarını bilmelerini isterim.

Sert sözlerle yüklendi: Bu şeytanı mağlup edin

"O gün yakında gelecek." ifadesini kullanan Yulia, şöyle devam etti:

Uluslararası topluma, bu salondaki herkese ve dünya genelindeki insanlara seslenmek istiyorum. Bir araya gelin ve bu şeytanı mağlup edin.



Bugün Rusya'daki bu korkunç rejimi yenmeliyiz.

"Putin bizzat sorumlu tutulmalı"

Konuşmasında Putin'i hedef almaya devam eden Aleksey Navalni'nin eşi, sözlerini şöyle tamamladı: