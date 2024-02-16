Rusya'da tutuklu bulunan muhalif Aleksey Navalni yaşamını yitirdi Rusya Federal Cezaevi Servisi, tutuklu Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Rusya'da 17 Mart'ta yapılacak başkanlık seçimi öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Mevcut Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e son yıllarda en sert muhalefet eden isimlerden biri olan Aleksey Navalni'nin hayatını kaybettiği açıklandı.

Navalni'nin ölümüne ilişkin duyuru, Rusya Federal Cezaevi Servisi'nden yapıldı.

Putin'e en sert muhalefet eden isimlerdendi: Yaşamını yitirdiği açıklandı

Yapılan duyuruda; Navalni'nin, cuma günü yürüyüş yaptıktan sonra kendisini 'iyi hissetmediği' ve 'neredeyse hemen bilincini kaybettiği' ifade edildi.

Rusya Federal Cezaevi Servisi, sağlık personelinin çağrıldığını ama Navalni'yi hayata döndürmeyi başaramadıklarını kaydetti.

Açıklamada, ölüm sebebinin araştırıldığı bilgisi de verildi.

Kremlin: Doktorlar gerekli araştırmaları yapacaktır

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Peskov, Federal Cezaevi Hizmetleri'nin belirli kurallar çerçevesinde Navalni'nin ölümünün nedenlerini araştırdığını ve bunun için herhangi bir talimata gerek olmadığını ifade ederek "Doktorlar gerekli araştırmaları yapacaktır." dedi.

Putin ve yakın çevresine yönelik ifşalarda bulunuyordu

Yolsuzluk karşıtı aktivist ve avukat olan Aleksey Navalni, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresi de dahil olmak üzere Rus yetkililerin yolsuzluk ve suistimal vakalarını ifşa eden blogu aracılığıyla dünyada ün kazandı.

Navalni, Putin'e muhalifliği nedeniyle birçok kez tutuklandı ve hapse girdi.

2020 yılında zehirlendi: Rusya'ya döner dönmez tutuklandı

2014 yılında "zimmete para geçirme" suçlamasıyla mahkum edildi.

2020 yılında sinir gazı ile zehirlenen Navalni, Rusya'ya dönmeden önce aylarca Almanya'da tedavi gördü ve hemen ardından tutuklanarak hapis cezasına çarptırıldı.

47 yaşındaki Navalni, 2021'de cezaevine gönderilmişti.

19 yıl hapis cezası verildi

Ağustos ayında 'aşırılık yanlısı faaliyetler yürüterek kamu güvenliğine zarar veren bir örgüt kurmak' suçlamasıyla 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Nerede olduğuyla ilgili haber alınamamıştı

Navalni'den aralık ayında günlerce haber alınamamış, ardından sözcüsü Kira Yarmysh, 25 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Navalni'nin Yamalo-Nenets bölgesindeki Kharp'ta bulunan IK-3 isimli ceza kolonisinde bulunduğunu bildirmişti.

Martta yapılacak seçimlerle ilgili mesaj göndermişti

Son olarak ise Navalni, iki hafta kadar önce ilettiği mesajda, Rusya'da mart ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Devlet Başkanı Vladimir Putin'i protesto etmek için seçmenlerden öğlen saatlerinde oy kullanmalarını istemişti.

Telegram hesabından paylaşımda bulunan Navalni, Putin'e karşı oy kullanmanın yeterli olmadığını, zira bu seçimlerde ilk defa uygulanacak elektronik oylama sistemine hile karıştırılacağını da öne sürmüştü.