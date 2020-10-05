Aliyev: Biz topraklarımızı savunuyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan ordusu karşısında başarılı operasyonlara imza attıklarını vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgali altındaki kritik yerlerin geri alınmaya başladığı bir dönemde önemli mesajlar verdi.

İlham Aliyev, TRT Haber'de yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun birçok yeri işgalden kurtardığını söyledi.

"AZİZ KARDEŞİM ERDOĞAN..."

Aliyev, açıklamasında şunları ifade etti:

"Bizim kardeşliğimiz ebedidir. Bizim kardeşliğimiz bütün sınavlardan geçmiştir. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler dünya ülkeleri için örnek olmalıdır. Aziz kardeşim, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlenen basın toplantılarında defalarca demiştim ki bugün dünya çapında Türkiye ve Azerbaycan kadar birbirine yakın olan ikinci ülke yoktur.

"ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI BİRÇOK ÜLKEYE UYARI OLDU"

Bu sadece söz değil, yürekten gelen duygulardır. Bizim birliğimiz, tarihimizden gelir; ortak etnik köklere, dilimize, dinimize kardeşliğimize dayanır. Güçlü bir temel üzerinde Türkiye-Azerbaycan birliğini oluşturduk.

Türkiye bayrakları zaten Azerbaycan'da her yerde var. Azerbaycan bayrakları da Türkiye'de. Biz birbirimizi birbirimizden ayırmıyoruz. Bu hadiseler gösterdi ki bizi en çok destekleyen, birinci destekleyen Türkiye olmuştur. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın çok cesaretli ve net açıklamaları birçok ülkeye uyarı oldu: 'Kenarda durun, karışmayın. Azerbaycan yalnız değil, Türkiye yanındadır.'

"AZERBAYCAN DA TÜRKİYE'NİN YANINDADIR"

Azerbaycan da her zaman Türkiye'nin yanındadır. Bütün konularda biz birbirimizi destekliyoruz. Birliğimiz ebedi olmalıdır.

"TÜRKİYE'DEN SONRA PAKİSTAN VE AFGANİSTAN..."

Türkiye'den sonra Pakistan, Afganistan bize destek veren ülkeler oldu. Onlara teşekkür ederim. Bu çetin dönemde onların dayanışması bizim için çok önemlidir.

"ERMENİSTAN TAKVİM SUNMALI"

"Azerbaycan ordusu birçok yeri işgalden kurtardı. Öz topraklarımızı askerlerimizin gücüyle kurtarıyoruz.

30 yıldır müzakereleri umutla sürdürdük. Ermenistan bize topraklarımızdan çıkacağız takvimi sunmalı. Biz istersiz ki bu sorun barışçıl yollardan çözülsün. Ordumuzun başarılı operasyonu sırasında ateşkes isteniyor.

"PAŞİNYAN ÖZÜR DİLESİN"

Paşinyan özür dilemelidir. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, "Karabağ Ermenistan'ın değil" demelidir.

"KARABAĞ AZERBAYCAN'INDIR"

Bu savaşa biz başlamadık, biz topraklarımızı savunuyoruz. Tovuz çatışmalarında Ermenistan topraklarına geçmedik. Tarihi adalet diyor ki; Karabağ Azerbaycan toprağıdır."





AYRINTILAR GELECEK...