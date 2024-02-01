Aliyev'den Ermenistan'a barış çağrısı: Anlaşma, normalleşmeyi tamamlamalı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'ın toprak talebinden vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Aliyev, Erivan yönetimine önemli çağrılarda bulundu.

AA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ofisinden Ermenistan ile normalleşme süreciyle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında "fiili barış"ın mevcut olduğu ancak ikili ilişkilerin normalleştirilmesini tamamlamak için resmi bir anlaşmaya ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

"Toprak iddialarına son verilmeli"

Aliyev, Bakü'de Parlamentolararası Birlik Genel Sekreteri Martin Chungong ile yaptığı görüşmede şöyle dedi:

Bu süreci mantıklı bir şekilde sona erdirmek için bir barış anlaşması imzalanmalı. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarına son verilmeli.

İki ülke arasındaki ilişkiler, Ermeni ordusunun uluslararası alanda Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınan Dağlık Karabağ'ı ve komşu yedi bölgeyi işgal ettiği 1991 yılından bu yana gergin.

44 günlük savaş

Azerbaycan, 2020 sonbaharında 44 gün süren savaşla bölgenin büyük bölümünü kurtardı. Bu savaş, Rusya'nın aracılık ettiği barış anlaşmasıyla sona erdi ve normalleşmenin kapısı açıldı.

Bölücü güçler teslim oldu

Azerbaycan ordusunun geçtiğimiz eylül ayında Karabağ'da anayasal düzeni sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu başlatmasının ardından bölgedeki yasa dışı bölücü güçler teslim olmuştu. İki taraf, aralık ayında savaş esirlerini takas etmişti.

Ermenistan'a çağrı: Hak iddia etmekten vazgeçin

Aliyev, Ermenistan'ın hâlâ Anayasa gibi resmi belgelerde Azerbaycan toprakları üzerinde hak iddia ettiğini belirterek, Erivan'ın bundan vazgeçip yasal belgelerinde değişiklik yapması halinde barışın sağlanabileceğini söyledi.

Bunun bir an önce Ermenistan'da hayata geçirilmesinin önemini belirten Aliyev, Ermenistan'da bu konuyla ilgili iç tartışmaların başlatılmasının olumlu bir adım olarak değerlendirildiğini söyledi.

Aliyev, barış sürecinin ilerlemesi için iyi bir fırsat yakalanabileceğini sözlerine ekledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)