Alman bakanın montajlı fotoğrafını paylaşan kişiye hapis cezası

AA & Ensonhaber

Almanya’da aşırı sağ görüşleriyle bilinen Deutschland-Kurier gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni David Bendels, siyasi bir kişiliğe yönelik hakaret suçundan mahkûm edildi. Bamberg Bölge Mahkemesi tarafından açıklanan kararda, Bendels’in 7 ay hapis cezasına çarptırıldığı ancak sabıka kaydının bulunmaması nedeniyle cezanın ertelendiği bildirildi.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNDEN NEFRET EDİYORUM"

Bendels hakkında, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’in elinde tuttuğu bir dosya üzerine montajla “İfade özgürlüğünden nefret ediyorum” yazısı ekleyerek sosyal medyada paylaşması üzerine hukuki süreç başlatılmıştı.

"FOTOMOMTAJLA KASITLI ALGI YARATMA ÇABASI"

Mahkeme, Bendels’in bu fotomontajla kasıtlı olarak bakanın ifade özgürlüğüne karşıymış gibi bir algı yaratmayı hedeflediği kanaatine vardı. Kararda, bu tür manipülatif içeriklerin sıradan bir sosyal medya kullanıcısı tarafından gerçek dışı olduğu anlaşılacak biçimde sunulmadığı, dolayısıyla aldatıcı nitelik taşıdığı vurgulandı.

Ayrıca söz konusu paylaşımın çok sayıda kişi tarafından yeniden paylaşıldığına dikkat çekildi. Faeser’in ise ilgili içerikten emniyet birimleri aracılığıyla haberdar olduğu ve bu doğrultuda suç duyurusunda bulunduğu aktarıldı.

Kararın ardından açıklama yapan Bendels, mahkemenin hükmüne itiraz edeceğini ve yasal yollarla mücadele edeceğini belirtti.