Alman basını, Steinmeier'in Erdoğan'a 'değerli dost' demesinden rahatsız oldu Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in, mevkidaşı Erdoğan için kullandığı ifade Alman kamuoyunda tartışma konusu oldu.

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ensonhaber.com

Almanya basını, Ankara'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-Frank-Walter Steinmeier görüşmesine geniş yer ayırdı.

Erdoğan ile Alman mevkidaşı arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen zirve, Alman kamuoyunun da yakın takibindeydi.

Steinmeier'in iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğine dair verdiği mesajlar öne çıktı.

Bild'den 'değerli dost' eleştirisi

Bild gazetesi ise Steinmeier'in Erdoğan'a "değerli dost" demesini eleştirdi. Haberde, Steinmeier'in Erdoğan ile "yüzleşmesi" gerektiği savunuldu.

Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin ifadeler kullanmasıyla da tepki çekti.

Frankfurter Allgemeine: İlişkileri geliştirmek istiyorlar

"Steinmeier ve Erdoğan, Almanya-Türkiye ilişkilerini geliştirmek istiyor" diyen Frankfurter Allgemeine, Federal Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Almanya-Türkiye ilişkilerinin canlandırılması çağrısında bulunduğunu yazdı.

"Birbirimize ihtiyacımız var"

Steinmeier'in, ortak basın toplantısında "Durum ciddi. İşte tam da bu yüzden birbirimize ihtiyacımız var." dediği belirtildi.

Almanya Cumhurbaşkanı'nın, bu nedenle Alman-Türk ilişkilerine yeni bir önem verilmesi gerektiğini vurguladığı kaydedildi.

"Türkiye'ye de çok önemli görev düşüyor"

İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle Orta Doğu'da yaşanan gerilimin düşürülmesine ilişkin Steinmeier'in, "Burada Türkiye'ye de çok önemli görev düşüyor." şeklindeki ifadesine dikkat çekildi.

ZDF: İlişkileri canlandıralım

Ankara'daki görüşme, ZDF tarafından "Steinmeier Türkiye'de: Birbirimize ihtiyacımız var" şeklinde aktarıldı.

Steinmeier'in, Türkiye ziyaretinde Almanya-Türkiye ilişkilerinin canlandırılması çağrısında bulunduğu anımsatıldı.

Öte yandan Steinmeier'in, Türkiye ziyaretinin başlangıcında Berlin'den getirdiği döneri kestiğiyle ilgili not paylaşıldı.

RND: Zor ama vazgeçilmez bir ortak

Külliye'de Erdoğan ile Steinmeier'in el sıkıştığı ana ilişkin bir fotoğraf karesini paylaşan RND, "Zor ama vazgeçilmez bir ortak" diye yazdı.

Almanya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100 yıl önce kurulduğu belirtilerek şöyle denildi: