Alman belediyelerinin bütçe açığı, birleşme sonrası en yüksek seviyeye ulaştı

AA

Almanya'da ekonomik zorluklar derinleşmeyi sürdürüyor.

Ülke genelinde artan mali yükler, yerel yönetimleri zorlu bir döneme sokmuş durumda.

Bütçe dengelerinin, sürdürülebilirlikten uzak bir noktaya doğru kaydığı, Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilerle tasdiklendi.

BELEDİYELER 24,8 MİLYAR EURO AÇIK VERDİ

Destatis, Alman belediyelerin bütçelerine ilişkin 2024 öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da belediyeler ve belediye birlikleri geçen yıl 24,8 milyar euro bütçe açığı verdi.

Böylece, söz konusu bütçe açığı, Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından beri en yüksek seviyeye ulaştı.

1990'DAN SONRASI EN YÜKSEK SEVİYEYİ GÖRDÜ

2023'te belediyelerde 2011'den bu yana ilk kez bütçe açığı görülmüştü.

Açıklamada, "Söz konusu bütçe açığı, 1990'da Almanya'nın yeniden birleşmesinden bu yana en yüksek belediye bütçe açığı oldu. Geçen yılki açık, 6,6 milyar euro olarak gerçekleşen 2023’e kıyasla önemli ölçüde arttı." ifadesi kullanıldı.

Destatis, sosyal yardımlarda artışın geçen yılki bütçe açığının ana nedeni olduğuna vurgu yaptı.

BELEDİYELERİN HARCAMALARINDA CİDDİ ARTIŞ

Belediyelerin düzeltilmemiş harcamaları geçen yıl yüzde 12,6 artışla 400,9 milyar euroya yükselirken, sosyal harcamaların yıllık yüzde 11,7 artışla 84,7 milyar avroya ulaşması dikkati çekti.

Ülkede belediyelerin düzeltilmemiş gelirleri ise geçen yıl yüzde 7,6 artarak 376,1 milyar avroya ulaştı.

Geçen yıl harcamaların yüzde 6,2'si düzenli gelirlerle karşılanamadı ve mali rezervlerden ya da kredilerle finanse edilmek zorunda kalındı.