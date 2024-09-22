Alman polisinden Filistin gösterisinde skandal hareket Alman polislerinin Filistin gösterisinde, Filistin bayrağı taşıdığı gerekçesiyle 10 yaşındaki bir çocuğu kovalaması dünya çapında tepki çekti.

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AA

Alman polisinin gücü çocuğa yetti...

Almanya Berlin'de Filistin'e destek amacıyla düzenlenen gösterilerde Alman polisinin 10 yaşındaki çocuğu kovalayarak, gözaltına aldığı anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

O anlara ilişkin paylaşımda bulunan sosyal medya kullanıcıları ise polise tepki gösterdi.

4-5 POLİS TARAFINDAN KOVALANDI

X üzerinden yayılan görüntülerde, gösteride Filistin bayrağı taşıdığı gerekçesiyle 10 yaşındaki bir çocuğun 4-5 polis tarafından kovalandığı kaydedildi.

Sonrasında, yakalanan çocuğun ekiplerce polis aracına götürüldüğü görülüyor.

"CESUR BERLİN POLİSİ"

Öte yandan, Berlin polisinin o anlardaki hareketine sinirlenen birçok sosyal medya kullanıcısı söz konusu görüntüleri etiketleyerek şu ifadeler ile tepki gösterdi:

-Berlin polisi Filistin bayrağı taşıdığı gerekçesiyle 10 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldı. Rahatsız edici, utanç verici, 2024 Almanya.



-Cesur Berlin polisi şehrin en tehlikeli çocuğunu tutukladı. Bayrağını federal hükümeti devirmek ve bir Filistin devleti ilan etmek için kullanmak istedi.



-Berlin polisi on yaşındaki çocuğu kovaladı. Söylenecek kelime yok.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)