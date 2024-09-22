Alman polisinin gücü çocuğa yetti...
Almanya Berlin'de Filistin'e destek amacıyla düzenlenen gösterilerde Alman polisinin 10 yaşındaki çocuğu kovalayarak, gözaltına aldığı anlar sosyal medyada hızla yayıldı.
O anlara ilişkin paylaşımda bulunan sosyal medya kullanıcıları ise polise tepki gösterdi.
4-5 POLİS TARAFINDAN KOVALANDI
X üzerinden yayılan görüntülerde, gösteride Filistin bayrağı taşıdığı gerekçesiyle 10 yaşındaki bir çocuğun 4-5 polis tarafından kovalandığı kaydedildi.
Sonrasında, yakalanan çocuğun ekiplerce polis aracına götürüldüğü görülüyor.
"CESUR BERLİN POLİSİ"
Öte yandan, Berlin polisinin o anlardaki hareketine sinirlenen birçok sosyal medya kullanıcısı söz konusu görüntüleri etiketleyerek şu ifadeler ile tepki gösterdi:
-Berlin polisi Filistin bayrağı taşıdığı gerekçesiyle 10 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldı. Rahatsız edici, utanç verici, 2024 Almanya.
-Cesur Berlin polisi şehrin en tehlikeli çocuğunu tutukladı. Bayrağını federal hükümeti devirmek ve bir Filistin devleti ilan etmek için kullanmak istedi.
-Berlin polisi on yaşındaki çocuğu kovaladı. Söylenecek kelime yok.
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