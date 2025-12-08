Japonya 7.6 büyüklüğünde depremle sarsıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Japonya'nın Aomori ile Hachinohe eyaleti açıklarında meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Deprem yüzeye 45 kilometre mesafede, Japonya saati ile 23.15'te kayda geçti.

EN SON KASIM AYINDA CİDDİ SARSINTI YAŞANDI

9 Kasım 2025 tarihinde, Japonya'nın Iwate eyaleti açıklarında 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6.8 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldi.

Öte yandan kasım ayında depremin ardından Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Iwate eyaleti için de tsunami uyarısı vermişti.

Verilen uyarının ardından Kuji ve Ofunato kentlerinde 20 santimetrelik, Miyako ve Kamaishi kentlerinde ise 10 santimetrelik tsunami dalgaları gözlemlendi.

Kasım ayındaki depremde herhangi bir yaralanma veya maddi hasar gerçekleşmedi.

JAPONYA'DA KAYDA GEÇEN ÖNEMLİ DEPREMLERİN KRONOLOJİSİ

Jeolojik açıdan dünyanın en aktif fay hatları üzerinde yer alan Japonya, 1995’ten bu yana büyüklüğü 6.0 ve üzeri olan yaklaşık 70 depremle sarsıldı.

Bu depremlerde on binlerce kişi hayatını kaybetti. Ülkenin batısındaki İşikawa eyaletinde ve Noto Yarımadası kıyısında dün meydana gelen, büyüklükleri 5.0 ile 7.0 arasında değişen çok sayıdaki depremde ise 48 kişi yaşamını yitirdi.

KOBE: SON 50 YILIN EN YIKICISI

17 Ocak 1995’te Kobe kentinde meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki deprem, Japonya’nın son yarım yüzyıldaki en yıkıcı felaketi olarak kayda geçti.

6 bin 400’den fazla kişinin öldüğü sarsıntıda yaklaşık 40 bin kişi yaralandı, 640 binden fazla bina hasar gördü. Ekonomik kaybın 100 milyar doları aştığı belirtildi.

2004 NİİGATA

23 Ekim 2004’te Niigata’da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde 65 kişi öldü, yaklaşık 3 bin kişi yaralandı. Aynı gün bölgede 6.0 ve 6.5 büyüklüğünde iki yeni deprem daha kaydedildi.

9 BÜYÜKLÜĞÜNDE FELAKET

11 Mart 2011’de Tohoku bölgesinde kaydedilen 9.0 büyüklüğündeki deprem, Japonya tarihinin en büyük sarsıntısı oldu. Okyanus tabanında oluşan büyük kırık sonrası dev tsunami dalgaları kıyıları vurdu. 19 bin kişi yaşamını yitirdi, 450 binden fazla kişi evsiz kaldı. Tsunami ve deprem, Fukuşima Nükleer Santrali’nde radyoaktif sızıntıya yol açtı; binlerce kişi tahliye edildi.

Dalgaların 40 metreye kadar ulaştığı belirtilirken, bölgedeki altyapı büyük ölçüde felç oldu.

2016 KUMAMOTO DEPREMLERİ

14–16 Nisan 2016’da Kumamoto’da, art arda 6.2 ve 7.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 200’den fazla kişi hayatını kaybederken, 3 bine yakın kişi yaralandı. Hasar nedeniyle 90 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi; kentte su kesintileri yaşandı, havalimanı ve tren seferleri durduruldu.

2018 OSAKA

18 Haziran 2018’de Osaka yakınlarında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybetti, en az 380 kişi yaralandı. Çok sayıda bina hasar gördü; yollarda çatlaklar oluştu, su hatları zarar gördü.

2018 HOKKAİDO

Kuzeydeki Hokkaido Adası'nda 6 Eylül 2018’de kaydedilen 6.7 büyüklüğündeki deprem, 41 kişinin ölümüne yol açtı. Atsuma bölgesinde heyelanlar nedeniyle birçok ev toprak altında kaldı. Adada elektrik ve ulaşım hizmetleri kesildi, uluslararası havaalanı kapatıldı.

2021 FUKUŞİMA

13 Şubat 2021’de Fukuşima açıklarında meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde, 160 kişi yaralandı, 1700 bina hasar gördü. Sarsıntının ardından 4.0 ile 5.0 büyüklüğünde yaklaşık 80 artçı oluştu. Tokyo bağlantılı tren hatları geçici olarak durduruldu.

2022 MİYAGİ

16 Mart 2022’de yine ülkenin kuzeydoğusunda, Miyagi ve Fukuşima açıklarında meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetti, 198 kişi yaralandı. Verilen tsunami uyarısının ardından kıyılar, 1 metreden düşük dalgalarla vuruldu. Dokuz eyalette 2,2 milyondan fazla hanede elektrik kesintisi yaşandı, tren seferleri geçici olarak askıya alındı.