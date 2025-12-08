Suudi Arabistan’da alkole erişim genişliyor: Yüksek gelirli gayrimüslimlere imtiyaz tanındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suudi Arabistan'ın gündeminde alkol yasağı var.

Bloomberg’in haberine göre; Suudi Arabistan, alkol satışına yönelik kısıtlamalarda değişikliğe gitti.

YÜKSEK GELİRLİ GAYRİMÜSLİMLERE İZİN VERİLDİ

Yeni uygulamaya göre aylık en az 50 bin riyal kazanan gayrimüslim yabancıların, Riyad'daki yetkili içki dükkanından alışveriş yapmasına izin verildi.

Uygulama, gelir kanıtı sunmayı ve aylık puan bazlı bir limit dahilinde alışveriş yapmayı şart koşuyor.

YENİ ERİŞİM KURALLARI

Yeni düzenleme kapsamında belirlenen gelir şartını sağlayan yabancı sakinler, ülkedeki tek lisanslı içki mağazasına erişebilecek.

Bu adım, daha önce yalnızca diplomatik personel ve premium vize sahiplerine tanınan hakkın genişletilmesi anlamına geliyor.

REFORMLARLA BAĞLANTILI GELİŞME

Ayrıca düzenlemenin, Suudi Arabistan’ın yabancı çalışanları ve yatırımcıları çekmeye yönelik reform süreci içerisinde değerlendirildiği ifade ediliyor.

Öte yandan haberde, 2026’ya kadar Cidde ve Zahran gibi büyük şehirlerde yeni içki satış noktalarının açılmasının planlandığı bilgisi yer alıyor.

HELAL BİRA REKLAMI GÜNDEM OLMUŞTU

1952 yılından bu yana uygulanan alkol yasağının kaldırıldığı Suudi Arabistan'da satış yapmasına izin verilen barlar, alkolsüz biralarını niqap giymiş kadınlarla tanıtmıştı.

Sosyal medya gündem olan görüntüler, Suudi Arabistan'daki değişimleri bir kez daha gözler önüne sermişti.