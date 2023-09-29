Alman siyasetçi Roth: Ermeniler kaçarken, Avrupa Birliği sadece izliyor Almanya'dan yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ'daki Ermeni nüfusun bölgeyi hızla terk ettiğine dikkat çekildi. Yaşananlar karşısında AB'nin sesini çıkarmadığına dair ifadeler kullanıldı.

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Azerbaycan'ın, kendi toprakları olan Karabağ'daki antiterör operasyonu, Batı'da rahatsızlığa yol açtı.

Ermenistan'ı destekleyen, Bakü'nün ise yaptırımlara maruz bırakılmasını savunan açıklamalar yapılıyor.

Almanya'dan AB'ye Karabağ çağrısı

Alman Federal Meclis Dışişleri Komitesi Başkanı Michael Roth, Azerbaycan'ı karalamaya çalışan ifadeler kullandı.

Roth, Avrupa Birliği'nde (AB) Karabağ'a ilişkin devam eden tartışmaların sona ermesi ve bir an önce harekete geçmeleri yönünde imada bulundu.

Yakında Karabağ'da Ermeni kalmayacağını söyleyen Roth, bölgede "etnik temizlik" yapıldığına dair asılsız bir iddia ortaya attı.

"Ermeniler kaçıyor, AB izliyor"

Brüksel'in Azerbaycan'ı izlemekle yetindiğini belirten Alman siyasetçi, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

AB, hâlâ gözlemci misyonunu tartışırken Dağlık Karabağ'da gerçekler oluşturuluyor.



Etnik Ermeniler Ermenistan'a kaçıyor. Dağlık Karabağ yakında Ermenilerden arındırılacak. AB, Azerbaycan'ın “etnik temizlik” hedefine ulaşmasını izliyor.

Paşinyan: Ermeni kalmayacak

Dağlık Karabağ'daki işgal rejiminin sözde 'cumhurbaşkanı' Samvel Şahramanyan, 1 Ocak 2024 tarihine kadar tüm kurumların feshedilmiş olacağını söylemişti.

Bunun üzerine Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Analizler, önümüzdeki günlerde Dağlık Karabağ'da artık Ermeni kalmayacağını gösteriyor." demişti.