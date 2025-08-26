Alman usulü ödeme tarihe karışıyor! Almanya’da yasaklandı

Almanya’da pazar gününün en hararetli tartışması ne siyasetti ne de futbol… Konu, pek çok kişinin günlük hayatında karşılaştığı ama hiç bu kadar gündem olmadığı bir meseleydi: Alman usulü hesap.

Esslingen kentinde bir İtalyan restoranı işleten Salvatore Marrazzo’nun aldığı karar, ülkede adeta küçük bir kültür şokuna yol açtı.

Marrazzo, “Artık gruplar halinde yenilen yemeklerde faturaları tek tek ayırmayacağız. Bu bize ekstra yük oluyor” diyerek, müşterilerin yıllardır alışık olduğu uygulamayı yasakladığını açıkladı.

ARTIK TEK HESAP OLACAK

Grup halindeki yemeklerden herkesin tek tek hesap istemesinin zorluklarından bahseden Marazzo, en çok Baden-Württembergliler’den ve İsviçreliler’den dertli.

“Bir şişe şaraptan kimin kaç bardak içtiğini bile tartışıyor, ona göre hesabı bölüşüyorlar” diyen Marrazzo, yeni yasağa bir tepki gelmediğini aktardı.

Bununla birlikte Türkiye’de Alman usulü olarak yaygınlaşan bu ödeme yöntemi Almanya’da tarihe karışacağa benziyor.