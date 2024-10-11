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Haber Merkezi

Cem Özdemir, yaptığı açıklamalar ile tepki çekmeye devam ediyor...

Alman Yeşiller Partili Tarım Bakanı Cem Özdemir, son olarak, Berlin’de Filistin yanlısı gösteri yapması engellenen iklim aktivisti Greta Thunberg’e yönelik eleştirisi ile çok konuşuldu.

Katıldığı programda değerlendirmelerde bulunan Özdemir'in o açıklamaları, kısa sürede sosyal medyada yayılarak tepki topladı.

"KORKUNÇ VE BERBAT BİR ŞEY"

Thunberg hakkındaki önceki görüşlerin yeniden düşünülmesi gerektiğini belirten Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir, şu sözleri sarf etti:

Korkunç ve berbat. Herkes Thunberg hakkındaki önceki görüşlerini yeniden düşünmeli.

BİRÇOK KULLANICIDAN TEPKİ ALDI

Özdemir'in katıldığı programda çevreci aktivist Thunberg'e yönelik açıklamaları sonrası, sosyal medya kullanıcıları, açıklamalara tepki gösteren yorumlar yaptı.

Söz konusu paylaşımlarda, Özdemir’in kullandığı dilin aşırı sağcı olduğu belirtilerek, Gazze'de yaşanan can kayıplarına dikkat çekildi.

TÜRKİYE DÜŞMANI OLARAK BİLİNİYOR

Öte yandan, Cem Özdemir, daha öncesinde de ülkemize ilişkin yaptığı açıklamalar sonrası eleştirilerin odağı olmuştu.

Avusturya karşısında ikinci golden sonra bozkurt işareti yapan Merih Demiral'ı hedef alan Özdemir, UEFA tarafından ceza verilmesi gerektiğini söylemişti.

Ayrıca, Özdemir, döner kebabın bir Alman yemeği olduğunu öne sürmüş, başka bir açıklamasında ise Almanya'daki ülkücülerin yasaklanmasını istemişti.