Almanya Başbakanı Merz'den Putin'e İstanbul zirvesi eleştirisi

AA

İstanbul'da kritik zirve....

Ukrayna ve Rusya heyetleri, barış müzakerelerini görüşmek üzere Türkiye'nin de ev sahipliğinde toplandı.

Ancak görüşmeye Rusya lideri Vladimir Putin'in katılmaması, başta Ukrayna olmak üzere siyasilerin tepkilerini neden oldu.

"KENDİSİNİ YANLIŞA SÜRÜKLEYEN KİŞİ PUTİN'DİR"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İstanbul'daki Ukrayna görüşmelerine katılmamasını eleştirdi.

Alman kamu yayıncısı ZDF televizyonundaki bir programda Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin Türkiye'ye giderek "büyük bir iyi niyet" gösterdiğini belirterek, "Şu anda gelmeyerek kendisini yanlışa sürükleyen tek kişi Putin'dir." dedi.

RUSYA'YA YAPTIRIM SİNYALİ

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yeni bir yaptırım paketi hazırladığına işaret eden Merz, "Bu paket hazır ve önümüzdeki salı günü Brüksel'de kabul edilecek." diye konuştu.

Merz, yaptırımların, salı günü kabul edildikten sonra derhal yürürlüğe gireceğini kaydetti.

İSTANBUL ZİRVESİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, 11 Mayıs'ta 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etmişti.

Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplum da İstanbul barış görüşmeleri gündemini memnuniyetle karşılamıştı.

PUTİN TÜRKİYE'YE GELMEDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Rusya Devlet Başkanı Putin'i Ankara'da bekleyeceğini açıklayarak, 15 Mayıs'ta Ankara'ya gelmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü.

Öte yandan Putin, müzakereler için İstanbul'a Rus heyetini göndermiş, Türkiye'ye gelmemişti.