Almanya Başbakanı Scholz: Burada çalışan Suriyeliler hoş karşılanmaya devam edecek

Haber Merkezi

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesiyle yıkılan rejim tüm dünyayı etkiledi.

Özellikle kalifiye Suriyelileri seçerek alan Avrupa ülkeleri, 13 yıl boyunca eleman açığını kapattığı Suriyelileri kaybetme konusunda endişeli.

O ülkelerden biri de Almanya.

ALMANLAR, SURİYELİ DOKTORLARI BIRAKMAK İSTEMİYOR

Almanya'da sağlık sektöründe önemli bir yer tutan göçmenler, Suriye'ye dönüş için hazırlığa başlamasıyla Almanları tedirgin etti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Suriyelilerin ülkelerine dönmesinin Alman sağlık sektörü açısından ciddi sorunlar ortaya çıkaracağı uyarısında bulundu.

Faeser, "Şu an buradaki Suriyelilerin hepsi ülkemizden ayrılsa, sağlık sektöründeki tüm birimler ortadan kalkar." dedi.

SURİYELİ GÖÇMENLERE ÇAĞRI YAPTI

Faeser'in sözlerinin ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkelerine dönmeye hazırlanan Suriyeli mültecilere çağrı yaptı.

"ÇALIŞAN, İYİ ENTEGRE OLMUŞ KİŞİLER HOŞ KARŞILANMAYA DEVAM EDECEK"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Son günlerde yapılan bazı açıklamaların Suriye kökenli yurttaşlarımızı derinden istikrarsızlaştırdı.” ifadelerini kullandı.

Scholz, Almanya'daki Suriyelilere seslenerek, “Burada çalışan, iyi entegre olmuş kişiler Almanya'da hoş karşılanmaya devam edecektir. Bu çok açık.” dedi.