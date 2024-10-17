Almanya Başbakanı Scholz, İsrail'e silah sevkiyatını bir kez daha savundu

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB)-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Scholz, Orta Doğu'daki son gelişmeleri ve İsrail'e verdikleri desteği ele alacaklarını ifade etti.

Scholz daha sonra İsrail'in Gazze'deki katliamına rağmen hükümetinin İsrail'e silah ihracatını sürdürme kararını savundu.

"İSRAİL'İN SAVUNMA KAPASİTESİNİ GÜVENCE ALTINA ALMAMIZ GEREK"

Almanya Başbakanı, "Benim için İsrail'i desteklemenin aynı zamanda örneğin askeri malzeme ya da silah tedarik ederek İsrail'in savunma kapasitesini tekrar tekrar güvence altına almamız gerektiği anlamına geldiği de açıktır." dedi.

Scholz, İsrail'in Hamas'la mücadele ederken uluslararası hukuka saygı göstermesi, Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasına izin vermesi ve bölgede daha büyük bir gerilime yol açabilecek adımlardan kaçınması gerektiğini belirtti.

ALMANYA, İSRAİL'E SİLAH VE MALZEME SATIŞINI SÜRDÜRÜYOR

Almanya, İsrail'e silah ve askeri malzeme satışını son haftalarda artırdı.

Alman Haber Ajansına (DPA) göre, Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, hükümetin İsrail’e bu yıl 13 Ekim itibarıyla toplamda 45,74 milyon avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdiğini bildirdi.

Bakanlık, hükümetin, İsrail'e bu yıl 21 Ağustos itibarıyla 14 milyon 460 bin euroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdiğini açıklamıştı.

Böylece Almanya, son 8 haftada İsrail’e 31 milyon euro değerinde silah ve askeri malzeme satışına onay verdi.

SON 8 HAFTADA 31 MİLYON EUROLUK SATIŞ

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Almanya'dan temin edilen silahların kullanımında uluslararası insancıl hukuka uyacağına dair İsrail'den mektup aldıklarını itiraf etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer de 14 Ekim'de Berlin'de yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına dair hiçbir emare görmüyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner de Almanya'nın İsrail'e hiçbir zaman silah yasağı uygulamadığını belirterek, "Bunu bir kez daha vurgulamak isterim, İsrail'e silah ihracatına yönelik bir yasak söz konusu olmamıştır." demişti.