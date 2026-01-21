Mesud Barzani: PKK, Suriye'de Kürtlere yük oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terör örgütü Suriye'den temizlendi...

Suriye'de merkezi yönetimin düzenlediği operasyonlarla YGP/PKK'nın beli kırıldı.

ANLAŞMA İMZALANDI

Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin batısında terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki bölgelere başlattığı operasyon, 44 saatin ardından anlaşmayla sonuçlandı.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında, örgütün orduya tam entegrasyonu ve kapsamlı ateşkes konusunda anlaşma imzalandı.

Operasyonlar çerçevesinde Suriye ordusuna direniş göstermeye çalışan çok sayıda terörist yakalandı.

BARZANİ DE SATTI

Süreç bu şekilde devam ederken uzun süredir Ahmed Şara ve Mazlum Abdi ile diyalog halinde bulunan Irak Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesud Barzani'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"PKK, SURİYE'DE KÜRTLERE YÜK OLDU"

Mesud Barzani, bir televizyon kanalına verdiği röportajda terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye'de Kürtlere yük olduğunu söyledi.

"KÜRTLERİ RAHAT BIRAKMA VAKTİ GELDİ"

Barzani, terör örgütüne yönelik açıklamasında şunları söyledi:

PKK'nın Suriye'deki Kürtlerin kendi geleceklerine karar vermeleri hususunda onları rahat bırakma vakti gelmiştir. PKK artık onların işlerine karışmamalı ve Suriye'den çıkmalıdır. Varlıkları büyük bir sorun ve Türkiye’nin müdahale etmesine bahane oluyor. Yani PKK'nın varlığı Suriye Kürtleri için bir yük oldu.

ŞARA İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Bu açıklamaların akabinde Şara ve Barzani arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra "istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesinin yolları" konusu ele alındı.

Şara, görüşmede "Kürtlerin ulusal, siyasi ve medeni hakları dahil olmak üzere tüm haklarının korunduğunu" vurguladı.

Barzani ise Şam yönetimi ve terör örgütü YPG/SDG arasındaki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'na desteğini dile getirdi.

Tarafların, "bölgede barış ve güvenliğin sağlanması, ihtilafların herkesin yararına olacak şekilde çözülmesi için koordinasyon ve istişarenin sürdürülmesi konusunda mutabık olduğu" ifade edildi.