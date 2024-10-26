Almanya Başbakanı Scholz İsrail'in İran'a misillemesini değerlendirdi

DHA

İsrail'in beklenen İran misillemesi dün gece geldi.

İran'ın askeri hedefleri İsrail ordusu tarafından vuruldu.

İran’dan yapılan açıklamada, saldırı sonrasında 2 askerin hayatını kaybettiği belirtilirken, Almanya'dan açıklama geldi.

"İSRAİL, YAKIN ZAMANDA YAPILAN BÜYÜK FÜZE SALDIRISINA YANIT VERDİ"

İran'a çağrıda bulunan Almanya Başbakanı Olaf Scholz saldırı ile ilgili olarak, şunları söyledi:

İsrail hükümeti bugün bize, yakın zamanda İsrail'e yapılan büyük füze saldırısına yanıt olarak İran'ın askeri tesislerine hassas ve hedefli saldırılar düzenlediğini bildirdi. Zayiat minimumda tutulmaya çalışıldı. Bu, gerilimin daha fazla artmasını önleme fırsatı sunuyor.

"İRAN'A MESAJIM AÇIK: GERGİNLİĞİ TIRMANDIRACAK EYLEMLER SONSUZA KADAR SÜREMEZ"