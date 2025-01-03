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Haber Merkezi

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle yeni bir dönem başladı.

Ülke, geçiş hükümetinin lideri Ahmed Eş-Şera öncülüğünde yeniden yapılanma sürecine girdi.

Bu süreç başlarken, Suriye'deki gelişmeler tüm dünya tarafından da dikkatle takip ediliyor.

İKİ BAKAN SURİYE'YE GİTTİ

Bu kapsamda da Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile birlikte Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.

Bakanların, geçici hükümetin üst düzey yetkilileriyle görüşmelerde bulunulması bekleniyor.

Bu görüşmelerin başında ise Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Eş-Şera geliyor.

ÇELİK YELEK DETAYI

Şam'a ulaşan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, çelik yelek giydi.

Baerbock dışında heyetinin de çelik yelek giydiği ve Şam'a da askeri uçakla geldikleri görüldü.

"ALMANYA VE AB'YLE İLİŞKİLER YENİDEN BAŞLAMALI"

Öte yandan Şam'a yapacağı ziyaret öncesinde konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Suriye'deki geçici hükümet yetkililerinin Almanya ve AB ile ilişkilerini yeniden başlatması için koşullar ileri sürmüştü.

Suriye'nin Almanya ve AB ile arasında yeni bir siyasi başlangıcın mümkün olduğunu söylemişti.

Barro ve Baerbock, Esad'ın devrilmesinden bu yana Suriye'yi ziyaret eden ilk AB dışişleri bakanları oldu.