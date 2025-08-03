Almanya Dışişleri Bakanı, İsrail ve Filistin’e yaptığı ziyaret sonrası konuştu

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail ve Filistin’e ziyaret gerçekleştirdi...

Ziyaretin ardından Wadephul, Deutschlandfunk radyosuna röportaj verdi.

"ABLUKANIN KITLIĞA YOL AÇTIĞINI UZUN SÜREDİR GÖZLEMLİYORUZ"

Wadephul, "Umarım. Bunun gerçekleşebilmesi için elimden gelen her şeyi yaptım. İsrail’in Gazze Şeridi’ne fiilen uyguladığı ablukanın kıtlığa yol açtığını uzun süredir gözlemliyoruz, bunun, insanların ölmesine, acı çekmesine ve susuz kalmasına yol açtığını." ifadelerini kullandı.

Wadephul, Dışişleri Bakanı olarak, Gazze Şeridi’ndeki yardım durumunun kökten değişmesi gerektiğine ilişkin İsrail’e Almanya’nın net mesajını ilettiği bilgisini paylaşarak, "Umarım bu duyulmuştur. Bunun duyulduğu izlenimini taşıyorum." dedi.

İsrail’in kendisini yalnızlığa düşürebileceğinden endişelendiğini dile getiren Wadephul, "Almanya buna izin vermemeli. İsrail'in böyle bir duruma düşmesini engellemesine de yardımcı olmalıyız." diye konuştu.

"BU BİZİ ENDİŞELENDİRİYOR VE İSRAİL'İ DE ENDİŞELENDİRMELİ"

Wadephul, bunun için İsrail’e tavsiyelerde bulunduklarını, bu zorlu karar verme sürecinde refakat ettiklerini aktararak, Almanya’nın Filistin’i tanımayan ülkeler arasında azınlıkta olduğunu, bunu da bilmek gerektiğini kaydetti.

Gazze Şeridi'ndeki acıların ve ölümlerin, giderek daha fazla sayıda ülkenin tek taraflı olarak Filistinlilerin yanında yer almasına ve İsrail'in çıkarlarını artık görmezden gelmesine neden olduğuna işaret eden Wadephul, "Bu bizi endişelendiriyor ve İsrail'i de endişelendirmeli. Bu konuda tavsiyelerde bulunmak, gözlerini açmak ve İsrail'in şimdiye kadar olduğundan daha iyi konumda olabilmesi için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

DİNİ VE HAYIR KURUMLARINA GAZZE'YE TEKRAR GİRMELERİ İÇİN İZİN VERİLMESİNİ İSTEDİ

Birleşmiş Milletler (BM), BM'nin yardım kuruluşları ile Uluslararası Kızılhaç, dini ve hayır kurumlarına Gazze’ye tekrar girmeleri için izin verilmesini isteyen Wadephul, izin verilirse bu kurum ve kuruluşların işini yapabileceğini vurguladı.

Wadephul, "Bu ne zaman olmalı?" sorusuna da "Bu yarın başlayabilir ve zaten şimdi daha iyi oldu. Bu hafta içinde, İsrail hükümetiyle yaptığım görüşmelerin de sonucu olarak, geçen haftaya göre çok daha fazla kamyon Gazze Şeridi'ne girdi." dedi.

Bunun henüz yeterli olmadığını vurgulayan Wadephul, durumu izlemeye devam edeceklerini dile getirdi.

NE OLMUŞTU

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, 31 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde bölgeyi ziyaret ederek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmüş, Batı Şeria'nın Ramallah kenti doğusundaki et-Tayyibe beldesini ziyaret etmiş ve yardım kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmişti.