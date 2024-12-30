Almanya: Elon Musk seçimlere müdahale ediyor

İHA

Almanya'da hükümet koalisyonunun çökmesiyle erken seçim kararı alındı.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, meclisi feshettiğini açıklayarak 23 Şubat 2025 tarihinde erken seçim yapılacağını açıklamıştı.

Erken seçim öncesi, "seçime müdahale" iddiaları ortaya atıldı.

"MUSK FEDERAL SEÇİMLERE MÜDAHALE EDİYOR"

ABD'de yapılan başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı destekleyen milyarder iş insanı Elon Musk, “Almanya'yı yalnızca AfD kurtarabilir” paylaşımı ile dikkatler üzerine çekmişti.

Musk’ın paylaşımına Almanya hükümetinden yanıt geldi. Almanya hükümet sözcüsü, Musk’ın aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisini destekleyen paylaşımlarıyla Şubat ayında yapılacak seçimleri etkilemeye çalışmakla suçlayarak, “Saçmalık” dedi.

"AŞIRI SAĞCI PARTİYE OY VERİLMESİNİ TAVSİYE EDİYOR"

Musk’ın ifade özgürlüğüne dikkat çeken sözcü, “Elon Musk'ın federal seçimleri etkilemeye çalıştığı gerçekten de doğru. Ne de olsa düşünce özgürlüğü aynı zamanda en büyük saçmalıkları da kapsıyo.r” dedi.

Hükümet sözcüsü, Musk'ın AfD'yi desteklemesinin “aşırı sağcı şüphesiyle incelenen bir partiye oy verme tavsiyesi” olduğunu söyledi.

"ALMANYA'YI YALNIZCA AfD KURABİLİR"

“Önemli bir yatırımcı” olduğu gerekçesiyle Alman politikasına yönelik açıklamalarda bulunma hakkı olduğunu savunan Elon Musk, Almanya’yı koalisyon hükümetinin çökmesinin ardından eleştirmiş, 20 Aralık’ta bir aracın Noel pazarında kalabalığa dalmasının ardından da Almanya Başbakanı Olaf Scholz’a istifa çağrısında bulunmuştu.

Musk, X sosyal medya platformunda Alman sağcı Naomi Seibet'in anketlerde açık ara önde görünen muhafazakarların başbakan adayı Friedrich Merz'i eleştiren mesajını yeniden paylaşarak, "Almanya'yı yalnızca AfD kurtarabilir" ifadelerini kullanmıştı. Musk, daha sonra da Welt am Sonntag gazetesinde Almanca yazdığı köşe yazısında AfD için “Almanya için son umut kıvılcımı” ifadesini kullanmıştı.