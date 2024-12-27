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Haber Merkezi

Almaya'da Merkel sonrası siyasi istikrarsızlık sürüyor.

Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin kurduğu "Trafik lambası" koalisyonu, 3 yıllık yönetim sürecinin ardından kendi aralarında fikir ayrılıklarına düştü.

Fikir ayrılığı ile başlayan süreç bir çatışmaya döndü ve bu koalisyon içi savaş, 6 Kasım’da Hür Demokrat Parti'nin (FDP) koalisyondan ayrılmasıyla birlikte sona erdi.

Şansölye Olaf Scholz'un 16 Aralık’ta Federal Meclis’te yapılan oylamada güven oyu alamamasıyla erken seçim süreci kesin olarak başladı.

FEDERAL MECLİS FESHEDİLDİ

Bugün Federal Meclis'teki konuşmasının ardından resmi ikametgahı olan Berlin Bellevue Sarayı'nda basına açıklama yapan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, federal meclisi feshettiğini ilan etti.

ERKEN SEÇİM İÇİN KESİN TARİHİ VERDİ

Steinmeier, 28 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşmesi planlanan seçimin, FDP'nin meclisteki çoğunluğu kaybetmesiyle erkene alınarak 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Son federal seçim 26 Eylül 2021'de gerçekleştirilmiş ve Hür Demokratlar (FDP) en güçlü parti olmuştu.