Almanya: İran’da yönetim değişikliği gerçekçi değil

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Berlin’de düzenlenen “Europe 2026” konferansında İran’daki yönetim değişikliğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Wadephul, “Kontrollü bir yönetim değişikliği, bence gerçekçi olmayan varsayımsal bir fikir” diyerek, benzer girişimlerin geçmişte başarısız olduğunu vurguladı.

GEÇMİŞ ÖRNEKLER DERS VERİYOR

Alman Bakan, Irak ve Libya örneklerine işaret ederek, kontrolsüz yönetim değişikliklerinin kaos ve yıkıma yol açtığını söyledi.

Wadephul, İran’da olası bir rejim değişikliğinin, bölgesel istikrarı sarsabileceğini ve Avrupa’yı da etkileyebilecek yeni mülteci krizlerini tetikleyebileceğini belirtti.

DİPLOMASİ VE GÜVENLİK PLANI ÇAĞRISI

Wadephul, Almanya’nın bölgedeki çatışmaların bir an önce sona ermesini hedeflediğini ifade ederek, bu durumun gerçekleşmesi hâlinde bir güvenlik planı oluşturmak için diplomatik çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini söyledi.

Alman Bakan, sözlerini şöyle noktaladı:

"İran’daki kaos, rejim kadar kötüdür. Bu, ne bizim çıkarımıza, ne bölgenin çıkarına, ne de İran halkının çıkarına hizmet eder."