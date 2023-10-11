Almanya, İsrail'e askeri destek teklifinde bulundu Savunma Bakanı Pistorius, İsrail'e önerdiği destekten bahsetti. Alman Bakan, "Herhangi bir askeri ya da teknik desteğe ihtiyaç duymadıklarını söylediler" dedi.

ensonhaber.com

İsrail-Filistin çatışması, Batı'nın dikkatini bölgeye çevirdi.

Tel Aviv'e destek mesajı gönderenler kadar, saldırıların durmasını isteyenler de var.

İsrail'i destekleyen ülkelerden biri de Almanya oldu. Berlin yönetimi, İsrail ordusuna destek teklifinde bulundu.

"Galant ile mesajlaşıyoruz"

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, mecliste yaptığı açıklamada, "Hafta sonundan bu yana arkadaşım ve meslektaşım Yoav Galant ile mesajlaşıyoruz." dedi.

"İsrail'e destek önerdim"

Pistorius, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Alman hükümeti adına Berlin'deki İsrail Büyükelçiliği'nin askeri ataşesine yaptığımız gibi ona da destek önerdim.



Şu ana kadar her ikisi de herhangi bir askeri ya da teknik desteğe ihtiyaç duymadıklarını söylediler.

"Şu ana kadar talep edilmedi"

Meselenin siyasi destek meselesi olduğunu ifade eden Pistorius, şöyle konuştu:

Biz hâlâ bunu istiyoruz, insani açıdan yardımcı olabileceğimiz ölçüde teklifimiz var, ancak şu ana kadar talep edilmedi.

Alman rehine sorusu

Bakan Pistorius, Hamas'ın elinde Alman rehinelerin olup olmadığı, varsa da ne tür bir girişimde bulunulduğunun sorulması üzerine bu konuda yorum yapmayacağını vurguladı.

Alman vatandaşlarının İsrail'den tahliyesine ilişkin Pistorius, şu değerlendirmeyi yaptı: