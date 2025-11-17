Almanya, İsrail'e silah ambargosunu kaldırma kararı aldığını duyurdu

- Almanya, İsrail'e uyguladığı silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırma kararı aldı.
- Almanya, bu kararı 10 Ekim'de başlayan ateşkesi gerekçe göstererek 24 Kasım itibarıyla uygulayacak.
- İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, kararı memnuniyetle karşıladı ve diğer ülkeleri de bu yönde adım atmaya çağırdı.
Almanya, Gazze'de yaşanan soykırıma rağmen İsrail'in yanında saf tutmaya devam ediyor.
İsrail hükümeti 7 Temmuz’da Gazze’yi topyekûn işgal planını onaylamış, Almanya bir gün sonra (8 Temmuz) İsrail’e silah ihracatının kısmen askıya alındığını duyurmuştu.
AMBARGOYU KALDIRMA KARARI
Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, 8 Ağustos’ta İsrail’e yönelik belirli silahların ihracatıyla ilgili duyurunun değişen koşullar nedeniyle artık geçerli olmadığını ve kısıtlamaların 24 Kasım itibarıyla kaldırılacağını açıkladı.
Kornelius, kararın gerekçeleri arasında 10 Ekim’den itibaren yürürlükte olan ateşkesin de bulunduğunu belirtti.
İSRAİL MEMNUNİYETLE KARŞILADI
Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtip Almanya Başbakanı Friedrich Merz’e teşekkür etti.
Saar, X’teki açıklamasında İsrail’e silah ambargosu uygulayan diğer ülkeleri de Almanya’yı takip etmeye çağırdı.