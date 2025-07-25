Almanya: Kısa vadede Filistin devletini tanımayı planlamıyoruz

Avrupa'da Filistin'i tanıma süreci hız kazanırken, Almanya ile Fransa arasında dikkat çekici bir görüş ayrılığı ortaya çıktı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eylül ayında Filistin’i devlet olarak resmen tanıyacağını açıklamasının ardından Berlin yönetimi, bu adıma ilişkin açıklamalarda bulundu.

ALMANYA'DAN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Almanya’nın sadece müzakere edilmiş iki devletli bir çözümün İsrailliler ve Filistinliler için kalıcı barış ve güvenlik getireceğine inanmaya devam ettiğini belirtti.

"KISA VADEDE FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIMAYI PLANLAMIYORUZ"

Kornelius, "Federal hükümet, Filistin devletinin tanınmasını iki devletli çözümün gerçekleştirilmesi yolunda atılacak son adımlardan biri olarak görmeye devam etmektedir. İsrail'in güvenliği Federal Hükümet için büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan kısa vadede bir Filistin devletini tanımayı planlamamaktadır." ifadelerini kullandı.

Alman hükümetinin şu andaki önceliğinin acil konularda gecikmiş ilerlemenin sağlanması olduğunu belirten Kornelius, "Gazze'de derhal bir ateşkes sağlanmalıdır. Aralarında Alman vatandaşlarının da bulunduğu rehineler serbest bırakılmalıdır. Hamas silahsızlandırılmalıdır." dedi.

"İLERLEME KAYDEDİLMEZSE İSRAİL'E BASKIYI ARTIRMAYA HAZIRIZ"

Kornelius, "İsrail Gazze'de kötüleşen insani durumu derhal iyileştirilmelidir. Acı çeken sivil halka acilen ihtiyaç duydukları malzemeleri insani bir şekilde sağlamalıdır. Geçici bir ateşkesin kalıcı bir barışa dönüşebilmesi için Gazze'ye yönelik uygulanabilir bir siyasi perspektif gereklidir. Batı Şeria'nın ilhakı yönünde daha fazla adım atılmamalıdır. Alman hükümeti bu amaçla İsrail hükümeti ve uluslararası ortaklarıyla sürekli diyalog halindedir, ilerleme kaydedilmemesi halinde baskıyı artırmaya hazırdır." ifadelerine yer verdi.

Kornelius, "Bu adımlar sivil halkın çektiği acılara son vermek için kesinlikle gereklidir. Ayrıca iki devletli bir çözüm ve dolayısıyla Orta Doğu'da kalıcı bir barış ihtimalini açık tutmak için de gereklidir. Alman hükümeti bu konuda Fransa ve İngiltere ile hemfikir olduğu gibi bölgedeki ortaklarıyla da hemfikirdir." dedi.

Kornelius, Filistin'i devlet tanımanın doğru zamanlamasına ilişkin bu iki ülke ile görüş ayrılıkları olduğunu da sözlerine ekledi.