Almanya, reddedilen vize başvurularına itiraz prosedürünü kaldırıyor

Almanya'da yeni dönem başlıyor...

Almanya Dışişleri Bakanlığı, yazılı bir açıklama yaparak dünya çapında 1 Temmuz 2025 itibarıyla reddedilen vize başvurularına karşı başlatılabilen itiraz (remonstrasyon) prosedürünü kaldırmaya karar verdiğini duyurdu.

BEKLEME SÜRESİ KISALTILACAK

Yapılan açıklamada, bu sayede daha fazla vize başvurusunun işleme alınabileceğine ve bekleme sürelerinin kısaltılabileceğine işaret edildi.

Bakanlığın açıklamasında, tüm başvurucuların reddedilme durumunda herhangi bir zamanda vize için yeni bir başvuruda bulunma hakkının da olduğu hatırlatıldı.

PİLOT PROJE, HAZİRAN 2023’TE BAŞLADI

Almanya Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında, 2024 yılında alınan vize başvurusu sayılarına dair bilgi paylaştı.

2024’te yaklaşık 2 milyon vize başvurusunun işleme alındığı, bunun önceki yıllardan fazla olduğu belirtilen açıklamada, özellikle Almanya'da daimi ikamet için ulusal vize başvurularında artış eğiliminin devam ettiği kaydedildi.

"DAHA FAZLA SAYIDA VİZE KABUL EDİLECEK"

"Vize ofislerimizin bazıları bu artan talebi aynı ölçüde karşılayamıyor, bu da vize başvuru randevuları için daha uzun bekleme sürelerini beraberinde getiriyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, vize işlemleri için ek kapasite açmak amacıyla, Dışişleri Bakanlığı’nın Haziran 2023'ten itibaren belirli yurt dışı diplomatik misyonlarında pilot proje olarak itiraz prosedürünü askıya aldığı hatırlatıldı.

İtiraz hakkının bakanlık tarafından "gönüllü olarak sağlanan yasal bir çözüm olduğuna ve yasa tarafından şart koşulmadığına" işaret eden bakanlık, "Pilot aşama konusunda yapılan değerlendirme, itiraz prosedürünün kaldırılmasının vize başvurularının işlenmesi için özel olarak kullanılabilecek personel kapasitesi yarattığını ve böylece daha fazla sayıda vize başvurusunun kabul edilmesine olanak sağladığını gösterdi." denildi.