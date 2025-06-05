Almanya Savunma Bakanı Pistorius: NATO hedefi için 50-60 bin ek askere ihtiyaç var

İHA

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, NATO’nun yeni savunma hedefleri doğrultusunda Almanya’nın yaklaşık 50 ila 60 bin ek askere ihtiyaç duyduğunu söyledi. Pistorius, bu tahminin mevcut ordu kapasitesi üzerine yapılan kabaca bir değerlendirme olduğunu belirtti.

"EĞİTİM ALTYAĞIMIZ HALEN SINIRLI"

Ek asker ihtiyacının nasıl karşılanacağına dair ise temkinli bir yaklaşım sergileyen Pistorius, geçtiğimiz yıl önerdiği yeni askerlik sistemine dikkat çekerek, "Yeni sistemin önümüzdeki birkaç yıl içinde yeterli olup olmayacağı henüz belli değil. Eğitim altyapımız hâlâ sınırlı. Kışlalardaki kapasitenin artırılması gerekiyor. Bu gerçekleşene kadar süreç gönüllülük esasına göre işleyecek" dedi.

YETERLİ ASKER BULUNAMAZSA ZORUNLU ASKERLİK GETİRİLECEK

Almanya’da 6 Mayıs’ta kurulan Friedrich Merz liderliğindeki koalisyon hükümeti, yeterli asker bulunması hâlinde gönüllü sisteme devam edilmesini, ancak sayı yetersiz kalırsa zorunlu askerliğe geçilmesini öngören bir mutabakata varmıştı. Savunma Bakanlığı'nın 5 Haziran 2025 tarihli verilerine göre ülkede 182 bin 496 aktif asker bulunuyor. Alman ordusunun uzun süredir hedeflediği 203 bin kişilik güce ise henüz ulaşılamış değil.