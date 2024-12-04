Almanya: Suriye'deki mevcut krizle başa çıkmada Türkiye merkezi role sahip

AA

Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif güçlerin, Beşar Esad güçlerine karşı Halep'e 28 Kasım'da başlattığı saldırılar devam ediyor.

Avrupa'dan ise bölgeye dair çeşitli açıklamalar geliyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X'teki hesabından konuyla ilgili bir değerlendirme yaptı.

"TÜRKİYE MEVCUT KRİZLE BAŞA ÇIKMADA MERKEZİ ROLE SAHİP"

Baerbock yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında görüştüğüne dikkati çekerek, "Bölgede kilit oyuncu olarak Türkiye mevcut krizle başa çıkmada merkezi role sahiptir." ifadesini kullandı.

Baerbock paylaşımında, Suriye'deki sivillerin ve azınlıkların korunmasının birinci öncelik olması gerektiğini vurguladı.

"NATO'NUN DOĞU KANADINI GÜÇLENDİRİYORUZ"

Alman Dışişleri Bakanı paylaşımında, Ukrayna'daki savaşa da değinerek, NATO'nun, "böylesi fırtınalı dönemlerde güvenlik çıpası" olduğunu kaydetti.

Almanya'nın da bu tür durumlarda sorumluluk almasının önemine işaret eden Baerbock şöyle dedi: