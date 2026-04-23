Almanya’nın Hessen eyaletinden tartışma yaratacak İsrail kararı

Almanya'da, tepki çeken bir yasa tasarısı gündeme geldi.

Die Zeit gazetesinin haberine göre, Hessen'de mayıs ayında Federal Konsey'e (Bundesrat) bir yasa tasarısı sunulacak.

“İSRAİL’İN VAR OLMA HAKKINI İNKÂR” CEZAİ YAPTIRIMA GİRECEK

Bu tasarının konseyden onaylanarak geçmesi halinde ise "İsrail'in var olma hakkını inkar etmek" suç teşkil edecek. Dolayısıyla "İsrail'in var olma hakkını inkar edenler" cezayla karşı karşıya kalabilecek.

Hessen Eyaleti Başbakanı Boris Rhein ve Eyalet Adalet Bakanı Christian Heinz'in hazırladığı yasa tasarısının 8 Mayıs'ta Federal Konsey'e sunulması planlanıyor.

FİLİSTİN SLOGANLARI DA KAPSAMDA

Hessen Adalet Bakanlığı, 2023 yılında sosyal medyadaki paylaşımları ve İsrail karşıtı gösterilerde ülkenin var olma hakkının inkar edilmesini gerekçe göstererek yeni bir ceza düzenlemesi talep etmişti.

Bu kapsamda, “Nehirden denize gibi” Filistin’e destek amaçlı kullanılan sloganların “İsrail’in varlığını inkar” gerekçesiyle suç kapsamına alınması hedefleniyor.

Almanya'nın çeşitli kentlerinde, İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlayan Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı düzenlenen protestolarda İsrail karşıtı sloganlar ve benzeri içerikteki paylaşımlar hukuki tartışmalara yol açmıştı. Yeni düzenleme ile bu tür eylemlerin cezai yaptırıma bağlanması planlanıyor.

Almanya'da, 2024 yılında Filistin'e destek amacıyla kullanılan "Nehirden denize" sloganını sosyal medyada paylaşanların, beğenenlerin ve yorum yapanların Alman vatandaşlığı alamayacağı bildirilmişti.