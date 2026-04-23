Kolombiya IMF'ye olan borcunun tamamını ödedi

Kolombiya'da başkent Bogota'da düzenlenen para politikası forumunda konuşan Maliye Bakanı German Avila, ülkenin IMF'ye olan borcunun tamamının ödendiğini ve kurumla yeni bir taahhüde girme planlarının olmadığını belirtti.

Avila, IMF'ye yaklaşık 5,3 milyar dolarlık esnek kredi hattından kaynaklanan borcun ödendiğini aktararak, "Kolombiya hükümeti, IMF'ye borcunun tamamını ödedi. Şu an IMF'ye hiçbir borcumuz bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Yakın zamanda IMF heyetinin ülkeye yaptığı ziyareti hatırlatan Avila​​​​​​​, şunları kaydetti:

"Görüşmeleri farklı şartlarda, farklı bir dille ve farklı biçimlerde gerçekleştirebildik. Görüşme, Maliye Bakanı'nın IMF heyetine artık kendilerine bir borcumuz olmadığını ve gelecekte de bu kuruluşa borçlanma gibi bir beklentimiz bulunmadığını bildirmesiyle başladı. Bu gelişme, ilişki ve görüşme kurallarını anında ve tamamen farklı bir zemine oturttu. Bu tür görüşmelerde normalde sunulan standart el kitabı (reçeteler), Kolombiya vakasında geçerliliğini yitirdi."

KOLOMBİYA-IMF İLİŞKİSİ

Kolombiya, IMF ile ilişkisini uzun süredir "Esnek Kredi Hattı" üzerinden yürütüyordu. Bu sistem, ekonomik temelleri güçlü ülkelere kriz dönemlerinde likidite desteği sağlamak amacıyla kullanılıyor.

Ulusal basına göre, Kolombiya, IMF'nin bu esnek kredi imkanını 2009 yılından beri kullanıyor.

Bir önceki Cumhurbaşkanı Ivan Duque döneminde (2018-2022), Kovid-19 pandemisinin başlamasıyla hükümet, artan kamu harcamalarını finanse etmek ve sağlık krizini yönetmek amacıyla IMF'den 5 milyar doların üzerinde nakit çekimi yapmıştı.

Bu, Kolombiya tarihinde söz konusu kredi hattının doğrudan nakit olarak ilk büyük kullanımı olmuştu.

