Almanya, Suriyelilerin iltica başvurularını dondurdu

DHA

Almanya Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF), iltica başvurularına ilişkin yeni bir karar aldı.

Suriye'nin gelişen siyasi durumunu "belirsiz" olarak niteleyen BAMF, 47bin 270 iltica başvurusunun kararını ertelediğini bildirdi.

47 BİN BAŞVURU ERTELENDİ

Alman haber sitesi Der Spiegel'e göre, BAMF sözcüsü, geçici askıya alma durumunu doğrularken daha önce onaylanan başvuruların bu durumdan etkilenmediğini belirtti.

ALMANYA'DAKİ SURİYELİ GÖÇMENLER

Almanya'da yaklaşık 1 milyon Suriyeli yaşıyor ve bunların çoğu, 2011 yılında Suriye iç savaşının patlak vermesinin ardından ülkeye sığınmıştı.