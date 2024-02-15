Almanya: Tehditlere karşı silahlanmamız gerekiyor! Avrupa'da tehditlerin değiştiğini belirten Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, tehditleri boşa çıkarmak için silahlanmaları gerektiğini savundu.

AA

Avrupa'da Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte başlayan savaş tedirginliği her geçen gün artıyor.

Bu kapsamda, bilimsel raporlar ışığında Rusya ile topyekün savaş gündemde...

RedaktionsNetzwerk Deutschland'a (RND) röportaj veren Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pistorius, bir ülkenin savaşma yeteneğinin artırılmasının, savaş yaşanmaması yönündeki en büyük caydırıcı faktör olduğunu belirtti.

"Tehditlere karşı silahlanmalıyız"

Pistorius, ülkesinin bölgede değişen tehditlerle başa çıkabilmesi için silahlanması gerektiğini savundu.

Almanya'nın savaşa hazır olması yönündeki açıklamaların, halk arasında rahatsızlığı ve korkuyu artırmasını anladığını ifade eden Pistorius, ancak her türlü olasılığa hazır olmak için bu ihtimalin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.

"Önlem almamız gerekiyor"

Bakan Pistorius, "Özgürlük ve güvenlik içinde yaşamaya devam edebilmemiz için önlem almamız gerekiyor." dedi.

Zorunlu askerlik hizmetinin faydalı olabileceğine inandığını söyleyen Pistorius, 2011'de bunun kaldırılmış olmasını "hata" şeklinde nitelendirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)