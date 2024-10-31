Almanya, tüm İran başkonsolosluklarını kapatma kararı aldı

İHA

İran-Almanya çifte vatandaşı Cemşid Şarmehd, İran'da 2008 yılında Şiraz kentinde gerçekleşen ve 14 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıda faaliyet göstermekten mahkum edilmişti.

Şarmehd, Yüksek Mahkeme tarafından ceza sonrası idam edilmişti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, idamı kınamıştı.

Şarmehd'in idam edilmesinin ardından Berlin-Tahran arasındaki gerginlik devam ediyor.

İRAN BAŞKONSOLOSLUKLARINI KAPATIYORLAR

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran’ın Frankfurt, Hamburg ve Münih'teki konsolosluklarının, gerçekleştirilen idama karşılık kapatılacağı açıklandı.

Bu kapsamda durumdan etkilenen 32 İranlı konsolosluk çalışanı, ülkede ikamet haklarını kaybedecek ve Alman vatandaşlığına sahip değillerse ülkeyi terk etmek zorunda kalacak.

İran'ın Berlin'deki büyükelçiliği açık kalacak ve Almanya'daki İranlıların konsolosluk işlerini üstlenecek.

ŞARMEHD'İN İDAMI

ABD merkezli rejim karşıtı "Tonder" adlı terör örgütünün lideri olmakla suçlanan Cemşid Şarmehd'in idam cezası 28 Ekim’de infaz edilmişti. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Şarmehd hakkındaki idam kararının ardından iki İranlı diplomatı sınır dışı etmiş, İran da aynı sayıda Alman diplomatı sınır dışı ederek karşılık vermişti.

TAHLİYE ÇAĞRISINDA BULUNDULAR

Şarmehd'in idam edilmesinin ardından Tahran'daki Almanya Büyükelçisi Markus Potzel de istişareler için Berlin’e geri çağrılmıştı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı İran'a seyahat edilmemesi konusunda uyarıda bulunarak Alman vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi.