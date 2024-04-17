Almanya, Türkiye'de tatil için 10 lokasyon önerdi Alman turistlere önerilen rotalar arasında Ölüdeniz, Kaputaş, Manavgat gibi destinasyonlar yer alıyor.

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Kullanıcılara otel ve seyahat önerilerinde bulunan Almanya merkezli "Holiday Check" internet sitesi, tatilde Türkiye'yi tercih etmek isteyenler için rehber hazırladı.

"Türk Rivierası: En güzel 10 seyahat noktası" başlıklı listede, Türkiye'nin turistik merkezleri yer alıyor.

1- Ölüdeniz Plajı

Fethiye'ye yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta. Türkiye'nin en güzel plajlarından biri. Ölüdeniz'de Mavi Lagün var.

Etrafında geniş çam ormanları ve dağlar bulunuyor. Plaj, 1980'lerin sonlarından beri koruma altında tutuluyor.

Su berrak ve kalitesi çok iyi. Burada Mavi Bayrak dalgalanıyor. Plajda atıştırmalıklar sunuluyor. Ayrıca soyunma odaları ve tuvaletler de var.

2- Antalya Kaleiçi

Kaleiçi'nin 40 metre yüksekliğindeki kayalıklarının altındaki metropolün tarihi limanı, yürüyüş yapmak için mükemmel bir yer. Çok sayıda restoran ve kafe var.

Günümüzde marina olarak da kullanılan eski Antalya limanından birçok tekne turu kalkıyor.

3- Olimpos Plajı

Alternatif tatil için rüya gibi bir destinasyon... Bu doğal plaj, Toros Dağları'nın etkileyici eteklerinde yer alıyor.

Ünlü antik Olimpos kentinin kalıntıları, Beydağları Tabiat Parkı ormanlarında neredeyse el değmemiş bir şekilde saklanıyor.

Olimpos Plajı'nın berrak suyu şnorkel turları için ideal. Her yıl binlerce deniz kaplumbağasının plaja yumurta bırakması nedeniyle Çıralı'da büyük otel kompleksleri inşa edilmiyor.

4- Kleopatra Plajı

Alanya'nın batısında Damlataş Mağarası yakınında yer alıyor. Ülkenin en güzel plajlarından biri.

Kleopatra Plajı otel ve restoranlarıyla mükemmel bir altyapıya sahip. Su çok berrak ve temiz.

5- Tahtalı Dağı

Plajdaki gününü değiştirmek isteyenler, sahil beldesi Kemer'in yakınındaki Tahtalı Dağı'na gidebilir.

Teleferik ile Türk Rivierası'nın en yüksek dağına 10 dakika içinde kolayca ulaşabilirsiniz. Orada, tüm sahil boyunca inanılmaz derecede geniş bir manzaranın keyfini çıkarabilirsiniz.

6- Kaputaş Plajı

Kaputaş Plajı'na ulaşmak için 170 kayalık merdivenden inmeniz gerekiyor. Tesis bünyesinde büfe ve restoran bulunuyor. Sezon boyunca kiralık şezlong ve şemsiyeler mevcut.

7- Manavgat şelaleleri

Şelaleler, çınar ağaçlarıyla çevrili. Şelaleye adını veren Manavgat Çayı, yaklaşık 40 metre genişliğinde.

Şelalenin kendisi 2 metre yüksekliğinde. Su kütleleri, size harika bir doğal manzara sunuyor.

8-Apollon Tapınağı

Tatil beldesi Side; güneşi, kumsalı ve denizi ile tanınıyor. Küçük liman kasabası aynı zamanda bazı kültürel ve tarihi mekanlara da ev sahipliği yapıyor.

Apollon Tapınağı'nı ziyaret etmeniz özellikle tavsiye ediliyor. Beş muhteşem beyaz mermer sütunu ile Side'nin en ünlü simgesi ve deniz manzarasında konumlanıyor.

9- Termessos antik kalıntıları

Side'nin antik kalıntıları size çok kalabalık geliyorsa Termessos'u ziyaret etmenizi öneriyoruz.

Kalıntılar, Antalya'nın yaklaşık 30 kilometre kuzeydoğusunda, Güllük Dağı Termessos Milli Parkı'nda yer alıyor ve Türkiye'nin en güzel antik komplekslerinden biri olarak kabul ediliyor.

Termessos'un kalıntılarını Toros Dağları'nın vahşi doğasının ortasında, bin 50 ila bin 600 metre yükseklikte dağılmış halde bulacaksınız.

10- Alanya Kalesi

Bir zamanların etkileyici kalesinin antik kalıntıları, Alanya'nın en popüler turistik yerleri arasında yer alıyor. Kale kalıntıları dağın en yüksek zirvesinde taht kurmuş durumda.

En yüksek noktaya ulaştığınızda, Alanya, Toros Dağları ve plajın muhteşem manzarasını göreceksiniz.