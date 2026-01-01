Almanya yeni yıla yoğun güvenlik önlemleri altında girdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 yılını görkemli kutlamalar ve havai fişek gösterileriyle karşılayan Avrupa ülkelerinden biri de Almanya oldu.

Almanya’nın birçok kentindeki tarihi mekanlar ve meydanlar yılbaşı kutlamalarının adresi oldu.

25 BİNDEN FAZLA KATILIMCI

Almanya’nın başkenti Berlin’de ise tarihi Brandenburg Kapısı önünde düzenlenen resmi yılbaşı kutlamalarına 25 binden fazla kişi katıldı.

2025 yılının son saatlerini müzik ve konserlerle geçiren vatandaşlar ve turistler 2025 yılının son saniyelerinde 10’dan geriye doğru sayarak 2026 yılına girdi.

Kutlamalar sırasında havai fişek gösterisi de düzenlendi. Katılımcılar dakikalarca yeni yıla girmenin heyecanını yaşadı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Geçmiş senelerde olduğu gibi Alman kamu yayıncısı ZDF Televizyonunda canlı yayınlanmayan ancak Berlin Belediyesince organize edilen kutlamalarda yoğun güvenlik önlemleri alındı.

4 BİN 300 POLİS VE 2 BİN İTFAİYE ERİ

Kutlama alanına sadece biletli olanlar kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra alınırken, yılbaşı kutlamaları sırasında 4 bin 300 polis ile 2 bin itfaiye eri görev başında idi.

Polis ve itfaiye ekipleri yılbaşı gecesinde yaşanabilecek olumsuzlukları ve olayları kayıt altına alabilmek için vücut kameraları ile görev yaptı.

İlk kez alternatif yılbaşı kutlaması yapıldı Başkent Berlin’de yıllardır gelenek olarak Brandenburg Kapısı önünde yapılan yılbaşı kutlamaları "Biz Berlin’iz" inisiyatifi tarafından alternatif etkinlik düzenlendi.

Resmi yılbaşı kutlamalarının yapıldığı Brandenburg Kapısına 800 metre uzaklıkta yapılan kutlamalar sabah saatlerine kadar sürdü.