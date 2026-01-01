'Ganalı Nuh' gözaltına alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gana'da ortaya çıkan ve Ebo Noah (Ebu Nuh) ismiyle popülerlik kazanan sözde peygamberin hikayesi trajik bir dönüş yaşadı.

GÖZALTINA ALINDI

Gana Polis Teşkilatı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Allah'tan haber aldığını ve yakında bir sel felaketinin insanlığı vuracağını söyleyen Evans Eshun'un Polis Genel Müfettişliği’ne bağlı özel siber inceleme ekibi tarafından dün gözaltına alındığı bildirildi.

FAALİYETLERİ İYİ KARŞILANMADI

Açıklamada, gözaltı işleminin özellikle 31 Aralık gecesi düzenlenen dini etkinlikler öncesinde, siber ortamdaki faaliyetlerin izlenmesine, korku, panik veya kamu düzenini bozabilecek içeriklerin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiği aktarıldı.

Eshun'un soruşturmaya yardımcı olmak üzere gözaltında tutulduğu, hakkında resmi suçlama, açıklanmış mahkeme tarihi ya da kefalet koşulunun bulunmadığı kaydedildi.