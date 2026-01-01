'Ganalı Nuh' gözaltına alındı

- Gana polisi, sel felaketi için gemi inşa eden Evans Eshun'u gözaltına aldı.
- Eshun'un Allah'tan haber aldığını iddia etmesi ve paniğe yol açacak faaliyetler yürütmesi gözaltı sebebi oldu.
- Şu anda Eshun hakkında resmi suçlama veya mahkeme tarihi verilmedi.
Gana'da ortaya çıkan ve Ebo Noah (Ebu Nuh) ismiyle popülerlik kazanan sözde peygamberin hikayesi trajik bir dönüş yaşadı.
GÖZALTINA ALINDI
Gana Polis Teşkilatı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Allah'tan haber aldığını ve yakında bir sel felaketinin insanlığı vuracağını söyleyen Evans Eshun'un Polis Genel Müfettişliği’ne bağlı özel siber inceleme ekibi tarafından dün gözaltına alındığı bildirildi.
FAALİYETLERİ İYİ KARŞILANMADI
Açıklamada, gözaltı işleminin özellikle 31 Aralık gecesi düzenlenen dini etkinlikler öncesinde, siber ortamdaki faaliyetlerin izlenmesine, korku, panik veya kamu düzenini bozabilecek içeriklerin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiği aktarıldı.
Eshun'un soruşturmaya yardımcı olmak üzere gözaltında tutulduğu, hakkında resmi suçlama, açıklanmış mahkeme tarihi ya da kefalet koşulunun bulunmadığı kaydedildi.